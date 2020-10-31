Apple, iPhone 5'lere parmak izi okuyucu eklediğinde, yetkili teknisyen dışında başka biri tarafından değiştirilmesini imkansız hale getirmişti. Karar biraz mantıklıydı – sahte bir okuyucu kullanılırsa güvenlik atlatabilirdi. Ancak yıllar geçtikçe iPhone'larda tıpkı ekranlar gibi daha fazla bileşenin değiştirilmesi zorlaştı. Bunun arkasında Apple'ın iPhone tamirlerinden elde ettiği kazanç var. Sıradaki hedefse iPhone 12 kameraları. Kameralar Apple dışındaki servislerde uygun fiyata değiştirilemiyor.

iPhone 12 Kamerasını Sadece Apple Değiştirebiliyor

iPhone 12'nin sökülmesi ve test edilmesi sırasında iFixit, kamerayı çıkarıp başka bir telefondan aynı modülle değiştirmenin sorunlara neden olduğunu buldu. Ve sorun, ekranı değiştirdiğinizde aldığınız hata raporu olan "Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamıyor" gibi basit bir uyarıyla görmezden gelinemiyor. Problem daha büyük.

Orijinal kamera ile değişim yapılsa dahi kamera çalışıyor ancak sürekli sorunlar oluşuyor – kamera ara sıra takılıyor, bazı kamera modları çalışmayı durduruyor ve ultra geniş kamera fotoğraf modunda açılmıyor. Garip bir şekilde videolarda bir sorun görülmüyor.

İşte bir videosu:

Daha da garip olanı, aynı prosedürü iPhone 12 Pro'ye uygulamanın sorun yaratmamasıdır – yani yeni modül gayet iyi çalışıyor, geniş, ultra geniş, tele kamera, hepsi aktive oluyor ve kamera modları hata göstermiyor.

iFixit bunu, Apple'ın eğitim kılavuzlarını değiştirdiğine dikkat çekerek açıklıyor. iPhone 12 serisinden başlayarak, ekranı ve kamerayı değiştirmek, yeni bileşenin düzgün çalışması için yeniden programlanmasını gerektiriyor ve bunun için Apple’ın sunucularına bağlanacak olan Apple'ın Sistem Yapılandırma aracının kullanılması gerekiyor.

Daha önce (XR / XS neslinden başlayarak) bu durum sadece pilleri değiştirirken gerekliydi. Güvenlik bileşenlerini değiştirmek – Touch ID veya Face ID (ekrana gömülüdür ve ayrı olarak değiştirilemez) tamamen farklı bir konudur ve Güvenlik Alanının (Security Enclave) yeniden programlanmasını gerektirir.

YouTube'daki en büyük teknoloji onarım kanallarından birini işleten Hugh Jeffreys, aşağıdaki videoda görebileceğiniz aynı sorunlarla karşılaştı. Kamera ile ilgili kısım 8:50'de başlıyor. iPhone 12 yalnızca eksik kutu içeriğiyle, yükseltilmiş bir fiyata sahip değil, aynı zamanda tamiri de zorlaştırılmış.