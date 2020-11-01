vivo İşletim Sistemini Değiştiriyor: Origin OS

Vivo, FunTouch OS'i kaldırıyor ve yerine "Origin OS" adlı yepyeni bir işletim sistemi getirmeyi planlıyor. Vivo, WeChat hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Origin OS'i yakında piyasaya süreceğini resmen onayladı. 2020 Vivo geliştirici konferansının 19 Kasım'da Shenzhen'de düzenleneceğini belirttiler. Konferans yeni işletim sistemi, uygulamalar, oyunlar, iş işbirliği, teknoloji, IoT ve diğer konulara odaklanacak.

vivo Funtouch OS'in Yerine Origin OS'i Getiriyor

Yeni bir donanım sürümünün olup olmayacağı onaylanmadı.

Raporlara göre, Origin OS, "Original OS" anlamına gelir. Tüm kaynaklarmevcut Funtouch'a göre önemli gelişmeler olacağını iddia ediyor.

Kaynaklar ayrıca yeni Origin OS'in en iyi Android UI özelleştirmelerinden biri olacağını da iddia etmekte. Ancak yeni arayüzün Vivo’nun mevcut sisteminden nasıl daha farklı olacağı hakkında çok fazla ayrıntı yok.

Vivo'nun bu yeni işletim sistemini yaklaşan “Vivo Geliştirici Konferansı 2020” de duyuracağı bildirildi. Tamamen baştan tasarlanmış olan Origin OS, Vivo X60 serisi ile piyasaya sürülecek (raporlara göre). Vivo X60 serisinin bu yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.