Dört yeni iPhone 12 serisinin tümü yepyeni bir video kayıt standardını destekliyor: Dolby Vision HDR video. Mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek için iPhone 12'de Dolby Vision HDR'yi açabilirsiniz ve bu makalede, iPhone 12'de HDR videoyu nasıl açıp kapatacağınızı ele alacağız ve ayrıca HDR'nin ne kadar depolama alanı kapladığını görmek için dosya boyutlarına da bakıyoruz.

iPhone 12/Pro'da Dolby Vision HDR video video kaydetmek

iPhone 12'de Dolby Vision HDR video nasıl açılır ve kapatılır:

Ayarlar'a gidin ve Kamera'yı bulana kadar aşağı kaydırın

Video Kaydet'e dokunun

Ekranın altında HDR Video modunu açıp kapatabilirsiniz

Ne yazık ki, HDR videoyu doğrudan Kamera Kullanıcı Arayüzünden açıp kapatmanın kolay bir yolu yok ve bu seçeneği kullanmak için kamera ayarlarına gitmeniz gerek. Apple artık kullanıcıların 4K / 1080p ve farklı kare hızları arasında doğrudan kamera uygulamasından hızlı şekilde geçiş yapmasına izin veriyor ancak HDR geçişini ayarlara eklemesi bunu normal bir kullanıcının yapmasını istemediğini gösteriyor. Sebebi, iPhone'un düşük depolaması ya da pil ömrü olabilir.

Dolby Vision HDR nedir?

Apple, Dolby Vision HDR hakkında "başka hiçbir akıllı telefon bunu yapamaz" ve "aslında film endüstrisi kameraları bile bunu yapamaz" diye süslü ifadeler kullan0or. Dolayısıyla özellik kulağa büyük bir mesele gibi geliyor, değil mi? Apple, 8 bit videodan 10 bit videoya sıçradığınızı ve böylece 60 kat daha fazla renk elde edebileceğinizi açıklıyor. Evet, bu da 700 milyon renk demek! Apple ayrıca, profesyonel film yapımcılarının bile HDR efekti eklemek için sonrada işlem yaptığı ve kameralarının HDR'yi desteklemediğini ekliyor. Tabii buranın ardındaki gerçekleri açmıyor.

iPhone 12'de kaydedilmiş Dolby Vision HDR videoyu nasıl ve nerede izleyebilirsiniz?

Şu anda cevap biraz karmaşık. HDR videoyu elbette iPhone'unuzda izleyebilirsiniz. Ancak dosyaları Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile paylaşmayı da denedik ve Samsung, iPhone'dan alınan HDR videoyu gayet iyi oynattı. Ancak, daha sonra aynı dosyayı OnePlus 8T'ye göndermeyi denedik ve telefon siyah ekran göstererek videoyu oynatamadı.

Dolby Vision HDR video YouTube'a yüklenebilir mi?

Dolby Vision HDR videosunu iPhone 12'den YouTube'a yükleyebilir misiniz? Dosyayı YouTube'a yüklerken bazı sorunlar oldu. Video soluk ve aşırı pozlanmış görünüyor ve YouTube'un bu tür HDR içeriğe henüz desteği olmadığı görülüyor.

Ayrıca, içeriğin bazı 4K HDR TV'lerde çalıştığı ancak diğerlerinde düzgün çalışmadığını belirtelim.

Dolby Vision HDR video dosya boyutu nedir?

HDR videonun geleneksel, HDR olmayan videoya kıyasla çok fazla yer kaplayıp kaplamadığını görmek için dosya boyutlarına göz atalım. İşte iPhone 12 Pro'da 4K30fps video için dosya boyutları:

1 dakikalık 4K30 video dosyası boyutu karşılaştırması: