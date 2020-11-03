Realme, Realme Watch adlı ilk akıllı saatini Mayıs ayında tanıttı ve şimdi şirket, Realme Watch S adında bir tane daha tanıttı. Watch S, 360×360 piksel çözünürlüğe sahip 1,3" dairesel bir dokunmatik ekrana sahiptir ve aydınlatma koşullarına bağlı olarak parlaklığı otomatik olarak ayarlayan ışığa duyarlı bir sensör sunar.

Realme Watch S Özellikleri Ortaya Çıktı

Ekran, Corning'in Gorilla Glass ile korunmaktadır. Realme tam olarak hangisinden bahsetmiyor, ancak Gorilla Glass 3 olduğunu varsayıyoruz çünkü ilk Realme Watch'un sahip olduğu buydu.

İlk akıllı saat, 12 saat yüzü ile geldi ve Watch S'nin kutudan kaç tane saat yüzü ile çıkacağını bilmesek de Realme, önümüzdeki aylarda Watch S için 100'den fazla saat yüzünün yapılacağını söylüyor.

Watch S'nin dairesel kasası alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve sağ tarafında iki düğme bulunurken, kayışlar Sıvı Silikondan'dır ve dört renk seçeneğine sahiptir – Mavi, Turuncu, Yeşil ve Siyah. Sonuncusu muhtemelen akıllı saat ile birlikte gelecek ve geri kalanlar ayrı olarak satılacak.

Realme Watch gibi Watch S de bir PPG kalp atış hızı sensörünün yanı sıra kan oksijen seviyesi izleme için bir SpO2 sensörüne sahiptir. Akıllı saat ayrıca 16 Spor Modu ile birlikte gelir, Sabit Bisiklet ve Kürek Makinesi yenileridir.

Realme Watch S'nin diğer temel özellikleri arasında Uyku İzleme, Çağrı Reddetme, Akıllı Bildirimler ve Müzik ve Kamera Kontrolü bulunur.

Watch S, IP68 derecesine sahip ve 1,5 metreye kadar suya dayanıklı ancak Realme garip şekilde yüzerken ve duş alırken kullanıma uygun olmadığını söylüyor.

Realme Watch S, 15 günlük dayanıklılık sunduğu iddia edilen 390 mAh pil ile birlikte geliyor.

Realme Watch S 95 $ / 80 € fiyatla satılıyor ve 14 Kasım'dan itibaren bazı ülkelerde perakende mağazalarında satışa sunulacak. Türkiye gibi diğer pazarlardaki çıkış tarihi şu anda bilinmemektedir.