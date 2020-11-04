iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekranları aynı boyuttadır ve çentikler de aynı. Bir iPhone 12 Pro'ya güvenle iPhone 12 ekran koruyucusu takabilirsiniz. iPhone 11'in ekranı kavisli kenarlara sahipken, iPhone 12'de düz bir ekran var. Bu nedenle, iPhone 12 veya 12 Pro'ya bir iPhone 11 ekran koruyucu koymanızı önermiyoruz. İşte en iyi iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran koruyucular.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Ekran Koruyucular

ZAGG Glass Elite VisionGuard+ iPhone 12/12 Pro Ekran Koruyucu

ZAGG, mevcut en eksiksiz ekran koruma çözümlerinden birini sunar. Glass Elite serisi, camın yüzey gerilimini artıran ve daha güçlü ve çizilmeye karşı dirençli hale getiren özel bir iyon işlemiyle temperlenen alüminosilikat cam kullanır. Bu ekran koruyucunun kenarları özellikle en savunmasız alan olduğu için güçlendirilmiştir.

Glass Elite VisionGuard+ iPhone 12 ekran koruyucu, ekranınızdaki insan koronavirüsünün %95'ini ve Staph ve E. coli yüzey bakterilerinin %99,9'unu öldüren bir antimikrobiyal teknoloji sunar. Ayrıca, zararlı yüksek enerjili görünür (HEV) ışığı filtreleyen ve gözlerinizi koruyan özel bir katmanı vardır. Fiyatı 45$'dır.

ZAGG Glass Elite Privacy+ iPhone 12 ve 12 Pro Ekran Koruyucu

Glass Elite Privacy+ iPhone 12 ve 12 Pro ekran koruyucu, normal bir ZAGG ürününün tüm avantajlarını sunar, ancak belirli bir açıdan bakıldığında ekranı okunmaz hale getiren özel bir polarizasyonun avantajıyla gelir. iPhone'unuzda hassas veriler varsa ve etrafta meraklı gözler istemiyorsanız harika bir çözümdür. Çizilmeyi önleme, güçlendirilmiş kenarlar ve antimikrobiyal özellikler sunar. Fiyatı 45$'dır.

Insignia Privacy Glass

Privacy+ ekran koruyucusunu beğendiyseniz ancak 45$ sizin için çok yüksek bir fiyat gibi görünüyorsa, başka bir seçenek daha var. Insignia, aynı teknolojiyi daha uygun fiyatla sunarak öne çıkıyor. Bu cam Apple iPhone 12 ve 12 Pro ekran koruyucu, doğrudan telefonunuza bakarken kristal netliğinde bir görüntü sağlar, ancak bir açıdan bakıldığında herkes sadece siyah ekran görür. Bu özellik, normal koruma paketine yalnızca bir ektir. Insignia Privacy Glass, 9H sertlik derecesine sahiptir, kolay kurulum için çerçeve içerir ve çoğu telefon kılıfı ile uyumludur.



iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için Spigen Temperli Cam Ekran Koruyucu

Spigen, ekran koruması söz konusu olduğunda başka bir sağlam seçenek sunar. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için Spigen Temperli Cam Ekran Koruyucu, 9H sertlikte derecelendirilmiştir, günlük parmak izi direnci için oleofobik bir kaplama sunar ve tüm Spigen iPhone 12 kılıflarıyla uyumludur. Kit ayrıca, zahmetsiz uygulama için özel bir otomatik hizalamalı kurulum çerçevesi içerir. Fiyat da çok cazip ve kitte iki kat temperli cam alıyorsunuz.

Belkin UltraGlass Ekran Koruyucu

Belkin UltraGlass, Alman mühendisliği teknolojisi ile tasarlanmıştır ve iPhone için yeni nesil ekran koruması sunar. Bu ekran koruyucu, çift iyon değişimiyle kimyasal olarak güçlendirilmiştir ve normal temperli cam koruyuculardan 2 kat daha güçlüdür. Aynı zamanda 0,29 mm ile çok incedir, bu yüzden neredeyse hiç fark etmezsiniz. Herhangi bir dokunma hassasiyeti probleminiz olmayacağı anlamına gelir.

UniqueMe Screen Protector iPhone 12/iPhone 12 Pro 5G

Uygun fiyattan bahsetmişken, 4 temperli cam iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran koruyucularından oluşan UniqueMe paketini atlayamayız. Bunlar yalnızca 0,03 mm kalınlığındadır ve orijinal ekranı veya resim parlaklığını koruyan %99,99 şeffaflıkla tasarlanmıştır yani kasa rengi dostudur.

ESR Tempered-Glass Screen Protector iPhone 12/iPhone 12 Pro

ESR temperli cam ekran koruyucu, iPhone 12 / iPhone 12 Pro için özel olarak tasarlanmıştır. Perakende kutusunda iPhone 12 / iPhone 12 Pro'nuza kolayca yerleştirmenizi sağlayan temizlik seti ve kurulum çerçevesi var. Düşük fiyatın sizi aldatmasına izin vermeyin, bu ekran koruyucu 5 kg basınca kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Çılgın bir fiyata üç adet alıyorsunuz ve iPhone'unuz için en uygun fiyatlı çözümlerden biri.