Güçlü bir akıllı telefonun yapamayacağı çok az şey var. Bir kişinin boy uzunluğu ölçmek bunlardan değil. Android’in AR Core'unu Apple’ın kendi çözümüyle birlikte karşılaştırdık ve sonuçlar oldukça sağlamdı. Ancak şimdi yeni iPhone 12 serisiyle LiDAR sistemi geldi ve onunla daha gelişmiş ölçümler yapabiliyorsunuz.

iPhone 12 Pro ile Boy Ölçümü Yapmak

LiDAR (orijinal adı COLiDER – Tutarlı Işık Algılama ve Değişimi), hedefi lazer ışığıyla aydınlatarak ve yansımayı sensörle ölçerek mesafeleri ölçme yöntemidir. ToF veya diğer kamera tabanlı sistemlerden daha doğrudur, yani artık iPhone 12 Pro / Pro Max kullanarak birinin boyunu oldukça doğru şekilde ölçebilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim.

Hiçbir şey indirmenize gerek yok – iPhone 12 Pro'da Measure/Ölçüm uygulaması önceden yüklenmiştir. Sadece uygulamayı bulun ve başlatın.

Boyunu ölçeceğiniz kişiyi çerçeveye alın. Daha doğru bir ölçüm için, kişinin duvarın yanında durmasını sağlayın veya ölçümü engelleyebilecek çevre içerisinde veya arka planda nesneler olmadığından emin olun.

Ölçüm uygulaması, kişiyi otomatik olarak algılamalı ve gerçek ölçümle birlikte başının hemen üzerinde bir çizgi göstermelidir.

Artık sağ alttaki deklanşör düğmesine dokunarak daha sonra kullanmak üzere ölçümün anlık görüntüsünü alabilirsiniz.

Resmi önizlemek ve kaydetmek için sol alttaki ekran görüntüsü kısayoluna dokunun, çekimi inceleyin, ardından Bitti'yi ve Fotoğraflara Kaydet veya Dosyalara Kaydet'i seçin.

Başka bir ölçüm yapmak için iPhone 12 Pro'nuzu uzaklaştırarak mevcut ölçümü sıfırlayın ve ardından yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Aslında oldukça basit bir işlemdir ve Ölçüm/Measure uygulamasını her tür şeyi ölçmek için kullanabilirsiniz – mobilyalarınız, TV setinin standınıza sığıp sığmayacağını kontrol etmek, vb. gibi. Ölçüm'ü daha önce kullandıysanız zaten uzmanısınız demektir. Tek fark, artık iPhone 12 Pro ve Pro Max'in ekstra doğruluk için LiDAR'ı kullanmasıdır. Bu arada, bu sensörün Artırılmış Gerçeklik alanında ciddi bir potansiyeli var, bu yüzden çok yakında karşınıza çıkacak bazı çılgın AR uygulamaları olacak.