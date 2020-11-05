iPhone 12 Pro/Max'te Gece Modu Portre çekimi nasıl yapılır? Apple, iPhone 7 Plus ile telefoto lensi tanıttığında alan derinliği Portre modu fotoğrafçılığında önemli hale geldi. Kamera yazılımı algoritmalarını kullanarak, telefoto lensli bir DSLR'de portre ayarlarıyla çekilmiş görüntünün görünümünü ve hissini oluşturmak için iki iPhone 7 Plus lensinden yararlanıldı ve arka planı sanatsal olarak bulanıklaştıran bokeh efekti elde edildi.

iPhone 12 Pro/Max'te Gece Modu Portre Çekimi Nasıl Yapılır?

iPhone 11 serisiyle gelen Gece modu aynı çalışır. Google bunu Pixel telefonlarla popüler hale getirdi ve Apple Gece modunu dahil etmeye karar vermeden önce her büyük Android telefon üreticisi zaten buna sahipti, ancak şimdi iPhone 12 modelleri ile 2.0 sürümü geldi.

iPhone 12'de yalnızca gelişmiş düşük ışık modu varken, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'te bu Portre modu ile eşleştiriliyor. Evet, bunların arkasında LiDAR kamera var ve ışığın nesnelerden geri yansımasının ne kadar sürdüğünü ölçer, böylece alanın hızlı ve doğru bir derinlik haritasını oluşturur. Bir kişinin yüzünü gece bile ayırt etmesine yardımcı olur ve arka planı başarıyla bulanıklaştırır.

iPhone 12 Pro Kamera uygulamasını açın. Portre moduna kaydırın. iPhone 12 Pro / Max, objenizi nasıl ayarlayacağınızı size soracaktır. Gece modu Portresi çekmek için Deklanşör düğmesine dokunun ve iPhone 12 Pro / Max'i sabit tutun. Gece modu fotoğrafını çekerken çekimin bitmesini beklemek yerine durdurmak için aşağıdaki durdur düğmesine dokunabilirsiniz.

iOS 14 sayesinde, iPhone 12 Pro veya 12 Pro Max'iniz Gece modu fotoğrafı çekmeye çalışırken hareket algılarsa, hareketi azaltmanıza ve çekimi iyileştirmenize yardımcı olmak için sunulan artı işaretlerini çerçevenize göre hizalayabilirsiniz.

Söylemeye gerek yok, mevcut ışık miktarına bağlı olarak sonuçlarınız değişecektir, ancak Gece Modu'nun 2.0 algoritmaları burada çok yardımcı oluyor.