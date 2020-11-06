Ekranı açılmayan iPhone'unuzu daha önce kullandığınız ve iPhone'da "Güven" dediğiniz bir bilgisayar varsa ekranı bozuk iPhone'unuzu bu bilgisayara bağlayabilir ve yedeklemeyi gerçekleştirmek için iTunes'u/Finder'ı kullanabilirsiniz. Belirtelim, ekran değişimi yaptırmak normal şartlarda verilerinizi silmeyecektir.

Ekranı Açılmayan iPhone'u Yedeklemek

Aşağıdaki adımları takip etin:

Finder/iTunes'u açın ve ekranı açılmayan iPhone'u tanımasını bekleyin, ardından ekranın sol üst köşesindeki cihaz simgesine tıklayın.

Sol kenar çubuğundan Özet'i seçin ve Otomatik Olarak Yedekle altında "Bu bilgisayar" ı seçin.

Gerekirse, yedeklerinizi korumak üzere parola oluşturmak için "yedeklemeyi şifrele" kutusunu işaretleyin.

Şimdi yedeklemeyi başlatmak için "Şimdi Yedekle" ye tıklayın. Ve yedekler PC'nizde veya Mac'inizde yerel olarak depolanacaktır.

Şifreli iPhone'dan Resimler ve Verileri Kurtarmak

Mevcut iPhone ile daha önce bir bilgisayara güvendiyseniz bozuk iPhone'u iTunes ile yedeklemek gerçekten basittir. Ancak yine de bazı sınırlamaları vardır. Örneğin, yedekleme verilerinin tamamı okunamayan formatlarda şifrelenecektir. Yedeklemedeki dosyaları tekrar bir iPhone veya iPad'e geri yüklemediğiniz sürece görüntüleyemezsiniz. Ancak alternatif bir yol var.

Gihosoft Free iPhone Recovery, bozuk iPhone'dan bilgisayara veri aktarmanıza ve ardından Resimler, Metinler / iMessage'lar, Kişiler, Notlar, WhatsApp, Viber, Sesli Notlar, Safari Geçmişi, Takvim ve Anımsatıcılar dahil olmak üzere okunabilir formatlarda kaydetmenize yardımcı olur. Bunu kullanarak, iPhone'u açılmayan ekranla doğrudan yedekleyebilir veya iTunes/Finder yedekleme dosyalarındaki veriyi görebilirsiniz. Ayrıca, yedekleme ve geri yükleme işleminden önce dosyaları ayrıntılı olarak önizleyebilir ve istediğiniz verileri seçebilirsiniz.

Ekranı Açılmayan iPhone'u Yeni Bilgisayara Yedeklemek

Daha önce herhangi bir PC'ye bağladığınızda iPhone'da "Bu Bilgisayara Güven" seçeneğini etkinleştirmediyseniz, hem bilgisayarınız hem de Finder/iTunes iPhone'u tanıyamayacaktır.

Ancak ekranı açılmayan şifreli iPhone'u yeni bir bilgisayara yedeklemek için bazı seçenekleriniz şunlardır: