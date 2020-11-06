iPhone 13'e Dair İlk Bilgiler

iPhone 12 serisi bir aylık bile değil ama dikkatler şimdiden 2021 iPhone 13 serisine dönüyor. Son söylentileri takiben, güvenilir bir analist mevcut beklentilerini detaylandırdı.

iPhone 13 Pro ve Pro Max, yükseltilmiş ultra geniş kameralar sunacak

Ming-Chi Kuo, "iPhone 13" serisinin şu anda sunulan aynı dört model boyutunu içereceğine inanıyor. Bu da 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ve 6,7 inç iPhone 13 Pro Max olması gerektiği anlamına geliyor.

Yeni nesil amiral gemileri, büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek. Bunun yerine, Apple'ın özellikle üst düzey modeller söz konusu olduğunda, odağını kamera departmanına verdiği söyleniyor.

Kuo'ya göre hem iPhone 13 Pro hem de Pro Max, yükseltilmiş altı elemanlı (6P) f / 1.8 ultra geniş açılı kameralara sahip olacak. Mevcut nesil iPhone 12 Pro modelleri, sabit odaklı beş öğeli (5P) f / 2,4 lensler sunuyor.

Standart iPhone 13 modelleri, muhtemelen maliyetleri düşürmek için bu yükseltilmiş lenslerden yararlanamayacak, ancak Kuo, Apple'ın 2022'de tüm iPhone 14 modellerine yükseltilmiş ultra geniş açılı kameraları getireceğinden emin.

iPhone 13 serisi, iPhone 12'den çok satabilir

Diğer iPhone 13 söylentileri arasında iPhone 13 Pro modellerinde daha ince bir çentik ve 120Hz ProMotion ekran olasılığı var. Maalesef bu ayrıntılar henüz kesinleşmiş hale getirilmedi.

Ming-Chi Kuo, 2021 iPhone'lar hakkında daha fazla bilgi vermedi, ancak müşteri talebinin daha güçlü olması gerektiği söyleniyor. Apple'ın daha sağlam bir 5G altyapısı sunması bekleniyor. Ayrıca geleneksel Eylül lansmanına dönüşle beraber yıllık satış rakamı açıklaması da artacak.