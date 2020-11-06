Samsung, Mart ayında Galaxy M21'i tanıttı ve şimdi şirket, iyileştirilmiş kameralara sahip Galaxy M21s'i duyurdu. Galaxy M21, 20MP selfie kamera ile geldi ve arkada üçlü 48MP birincil, 8MP ultra geniş ve 5MP derinlik birimleri vardı. Öte yandan M21s, 32MP selfie lense sahip ve 48MP ana kamera yerini 64MP birime bırakıyor.

Samsung Galaxy M21s Teknik Özellikleri ve Fiyatı Burada

M21s, M21'in geri kalan teknik özelliklerine sahip. Yani Exynos 9611 SoC, 6,4" FullHD+ Super AMOLED ekran, 15W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

Akıllı telefon Android 10 ile kutudan çıkar ve 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahiptir. Ayrıca, 1 TB'a kadar depolama genişletmesi için microSD kart yuvası sunar.

Bu özellikler size tanıdık gelebilir çünkü Galaxy M21s gerçekten de yeni bir akıllı telefon değil. Kendisi Galaxy M31'i temel alan yeniden markalanmış bir Galaxy F41.

Fiyatı

Samsung Galaxy M21s, Siyah ve Mavi renklerde gelir. 275 $ / 230 € fiyatlıdır.

Samsung Brezilya'da Galaxy M21s'i tanıttı ve Galaxy M51'i piyasaya sürdü. Tek bir 6GB / 128GB bellek yapılandırmasıyla gelir, iki renk seçeneğine (Siyah ve Beyaz) sahiptir ve 470 $ / 395 € fiyatlıdır. Türkiye'e gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Galaxy M51, dümende Snapdragon 730G'ye sahip ve 6.7" FullHD + Super AMOLED + ekran, 64MP dörtlü kamera ve 25W hızlı şarjlı devasa 7.000 mAh pil ile geliyor.