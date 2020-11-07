iOS 14 ile Apple nihayet ana ekran widget'larını tanıttı. Ana ekran simgelerinizin yanına yerleştirilebilen ve bir bakışta mevcut olan küçük bilgi parçaları sunarlar. Android kullanıcıları çok uzun süredir widget'lara sahip olsalar da, geç olması hiç olmamasından iyidir.

En İyi iPhone 12/Pro Ana Ekran Widget'ları

Peki, yeni iPhone 12'nizin ana ekranına hangi widget'ları eklemeyi düşünüyorsunuz? Şu anda mevcut olan en iyilerden bazılarını önererek size yardımcı olalım.

Haritalar

Her zaman hareket halindeyseniz, Haritalar widget'ı size zaman kazandırabilir. Navigasyon sırasında size önerilen hedefleri gösterecek ve tahmini varış sürenizi doğrudan ana ekrandan listeleyecek. Alternatif olarak, Apple'ın varsayılan harita uygulaması yerine daha zengin özelliklere sahip Google Haritalar uygulamasını ve beraberindeki widget'ları da iPhone'da kullanabilirsiniz.

Piller

Kişisel favorimiz, size tüm bağlı aksesuarlarınızı ve ilgili pil ömrü sürelerini gösterdiği için Piller widget'ı olacak. Örneğin, AirPod'larınız ve iPhone 12'nize bağlı bir Apple Watch'unuz varsa, iPhone'un pil ömrü ile birlikte pil ömrü yüzdelerini de görürsünüz.

Notlar

Alışveriş listeleri, anımsatıcılar ve unutmak isteyebileceğiniz herhangi bir şey iPhone 12'nizle birlikte gelen Notlar uygulamasının widget'ı ile anında karşınızda. Not alın ve ana ekranınıza bir Notlar widget'ı ekleyin. Telefonunuzu her kontrol ettiğinizde, en son notlarınız önünüzde olacak.

Hava Durumu ve Saat

Belki de en sık kullanılan bu Android widget'ları, iPhone'da da en popülerler arasında. iOS'ta, Hava Durumu ve Saat, ana ekranınıza ekleyebileceğiniz iki ayrı widget'tır. Saat, sadece bölgenizdeki saati gösteren tek bir tane veya birkaç saat dilimini gösteren daha büyük birkaç widget'tan oluşabiliyor. Çoğu widget'ta olduğu gibi, yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterilen iki varyant arasında seçim yapabilirsiniz.

Apollo (Reddit)

Apollo for Reddit ile günlük mimlerinizi, şakalarınızı ve en sevdiğiniz haberleri doğrudan ana ekranınıza alın. Bu uygulama, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda eğlenceli widget'a sahip ve iPhone 12 deneyiminizi iyileştirecektir.

Widgetsmith

iOS 14 widget'ları için vazgeçilmez bir uygulama olan Widgetsmith, ana ekran widget'ları biçiminde takvim, saat, tarih, hava durumu, fotoğraflar, özel metinler ve çok daha fazlasını gösterir. Widget'ların yazı tiplerini, renklerini, boyutunu özelleştirebilirsiniz. Yine de bazı seçeneklerin ücretli olduğunu unutmayın. Her durumda, maksimum özelleştirme arıyorsanız, bu uygulama denemek için iyi bir uygulamadır.

Ekran Süresi

Kendinizin veya çocuklarınızın iPhone kullanımını azaltmaya çalışıyorsanız, telefonun ana ekranında Ekran Süresi widget'ına sahip olmak özellikle yararlı olabilir. Kullanıcının telefonu kullanarak ne kadar zaman geçirdiğini ve en sık kullanılan uygulamaları kendi kullanım süreleriyle birlikte gösterir. Üzerine bastığınızda günlük ve haftalık kullanım istatistikleri gösterilir.