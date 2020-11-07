iPad Pro'da birkaç yıldır bir LiDAR sensörü olmasına rağmen hala sensörden yararlanan çok sayıda iOS uygulaması yok. En çok AR (artırılmış gerçeklik) uygulamaları ve oyunları için kullanılıyor. Yine de bunlar oldukça eğlenceli olabiliyor, bu yüzden yeni iPhone 12 Pro Max'inizdeki LiDAR sensörünün neler yapabileceğini görmek için arayış içindeyseniz, işte şu anda deneyebileceğiniz en iyi LiDAR uygulamaları.

iPhone 12 Pro/Max İçin LiDAR Uygulamaları

Snapchat

Snapchat – App Store | Ücretsiz

Snapchat, iPhone 12 Max üzerinde LiDAR sensörünü kullanan ilk sosyal medya uygulamaları arasındaydı ve sensörün kullanımı 13 Ekim'deki Apple Etkinliği sırasında kısa bir süre gösterildi. Snapchat'in LiDAR sensörünü kullandığı kısım canlı filtrelerdir.

3d Scanner App

3d Scanner App – App Store | Ücretsiz

Bu uygulama, LiDAR sensörünü en iyi olduğu iş için kullanır yani 3D ortamları taramak ve iPhone'unuzda sanal kopyalarını oluşturmak. Mobilyadan araçlara kadar her şeyi taramak için çalışır ve hatta bu taramaları 3D yazılımda kullanılmak üzere uyumlu formatlarda 3D nesneler olarak dışa aktarabilir.

Canvas: Pocket 3D Room Scanner

Canvas: Pocket 3D Room Scanner – App Store | Ücretsiz

Evinizde bir odayı yenilemek mi istiyorsunuz? Odayı taramak için bu uygulamayı kullanın ve ölçeğe uygun bir 3B modelini oluşturacaktır. Bu model isteğe bağlı olarak profesyonel mimarlar ve tasarımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir dosya türü olan CAD dosyasına dönüştürülebiliyor (ücret karşılığında).

IKEA Place

IKEA Place – App Store | Ücretsiz

Bir kez daha mobilyalardan bahsediyoruz. Bu IKEA uygulaması evinizi sanal olarak yeniden dekore etmenin harika bir yolunu sunuyor. IKEA Place, ev alanınıza 3B mobilya modelleri ekleyerek, evinizde hangi mobilyaların iyi görüneceği konusunda fikir edinmenize yardımcı olur.

Ölçüm

Measure – App Store | Ücretsiz

Bu uygulama iPhone'unuza önceden yüklenmiş olarak gelir, bu nedenle çoğu insanın denediği ilk LiDAR uygulamasıdır. İşini yapıyor diyebiliriz; yani mesafe ölçer. Hatta birisinin boyunu ölçmek için bile kullanabilirsiniz! Ayrıca, çerçeveli resimler veya mobilyalar gibi dikdörtgen nesnelerin boyutlarını görmek için de oldukça kullanışlıdır.