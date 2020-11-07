Tüm beklentilerin aksine, Pokemon Go güçleniyor ve bu yıl 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. İnsanları bir Pokemon yakalama umuduyla sokakta dolaşmaya teşvik eden artırılmış gerçeklik oyunu, COVID-19'dan fazla etkilenmemiş görünüyor. Durumun, insanların oyunu oynamasını engelleyeceği düşünülebilir ancak istatistikler aksini gösteriyor.

Pokemon GO'nun Geliri 4 Milyar Doları Aştı

Pazar bilgisi şirketi Sensor Tower, Niantic'in popüler oyununun 2017'den bu yana istikrarlı bir gelir artışında olduğunu gösteren rapor yayınladı. Pandemiye rağmen, Pokemon Go 2020'de geçen yıla göre gelirde %11'lik bir artış getirdi ve toplam gelir 4 milyar dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri, 1,5 milyar dolar gelir ile en karlı pazar olduğunu gösterdi, onu 1.3 milyar dolar ile Japonya ve “sadece” 238.6 milyon dolar veya yüzde 5.7 ile üçüncü sırada Almanya izledi.

Android vs iOS söz konusu olduğunda, Google Play açık ara kazanan. Android pazarı, App Store için 1,9 dolara karşılık 2,2 milyar dolar ile daha fazla gelir getirdi. Bu noktada Niantic'in, insanların etrafta fazla dolaşmadan oyunun tadını çıkarmasını ve böylece güvende kalmasını sağlayan yeni evde kalma sistemini sunduğunu da belirtmek gerek. ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcı cihazlarına Pokemon GO indirdi ve gelir rakamlarına bakılırsa insanlar hala sıkı şekilde oynuyor.