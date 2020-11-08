Halihazırda eski iPhone'unuzla eşleştirilmiş bir Apple Watch'unuz varsa ve Apple Watch'unuzun yeni iPhone'unuzla eşleştirilmesi gerekiyorsa aşağıda bir Apple Watch'u iPhone'a bağlamak için bilmeniz gerekenler sıralanıyor.

Apple Watch'u iPhone'a Bağlamak

Apple Watch'un verileri doğrudan iCloud'da yedeklenmediğinden tüm yedeklemeler iPhone'unuzdan geçecek, başka bir deyişle, Apple Watch'unuzu yeni iPhone'unuzla eşleştirmeden önce, Apple Watch verilerinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlayan birkaç hazırlık adımı var.

Apple Watch'u yeni iPhone'a geçişe hazırlamak

iCloud eşitlemenin açık olup olmadığını kontrol edin. Apple Watch'un verileri doğrudan iCloud'da yedeklenmez, yedekleme iPhone'unuz aracılığıyla yapılır. iPhone'unuzda yedeklemenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için: Ayarlar> adınıza dokunun > iCloud'a gidin ve Sağlık geçişinin açık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, iPhone'unuzun Wi-Fi'ye bağlı olduğundan ve Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.

Yedekleme otomatik olarak yapılacak ancak ne kadar sık yapıldığı belli değildir. Ayrıca Apple Watch'u iPhone'dan kopardığınızda da yedek alınır. Ancak Watch ayarları sıfırlanır.

Yedeklemeyi tamamladıktan sonra sıra Apple Watch'u yeni iPhone'a bağlamak olacak.

Yeni iPhone'unuzu kurun

Apple Watch'u eşleştirmeden önce yeni aygıt olarak kurmanız gerekir. iCloud veya iTunes yedeklemeniz olup olmadığı sorulduğunda, verilerinizi eski aygıtınızdan yeni aygıtınıza geri yüklemek için en son yedeklemenizi seçin.

Ardından, iPhone'unuz size Apple Watch'unuzu kullanmak isteyip istemediğinizi soracak, "Devam" a dokunun. Size sormasa da Apple Watch'unuzu manuel olarak kurabilirsiniz.

Apple Watch'u yeni iPhone'la nasıl eşleştirirsiniz?

Apple Watch'unuzu ve iPhone'unuzu birbirine yakın tutun

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın

iPhone'unuzda onay mesajı çıkarsa onaylayın

Kurulum başarısız olursa önce Apple Watch'unuzun eski iPhone'unuzla eşlemesini kaldırın.

Apple Watch'u eski iPhone'la tekrar eşleştirme (eğer ihtiyacınız varsa)

Apple Watch'unuzun eşlemesini nasıl kaldıracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Cihazınızda Watch uygulamasını açın.

Ekranın sol alt tarafındaki Saatim sekmesine dokunun.

Tüm Saatler'e ve eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki bilgi düğmesine dokunun.

Apple Watch'un Eşleştirmesini Kaldır'a dokunun.

Eski iPhone'unuz yanınızda değilse veya sildiyseniz, yapabileceğiniz bazı farklı adımlar var.

Apple Watch'u eski iPhone olmadan yeni iPhone'la eşleştirme