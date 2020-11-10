Google bugün, 2020 Google Play "En İyileri" ödülleri için "oyları" kabul etmeye başladığını duyurdu. Oylama 23 Kasım'da sona eriyor ve Google'ın belirttiği gibi, bu yılın en sevilen ve trend olan uygulamaları, oyunları, filmleri ve kitaplarından oluşan kısa bir listeden favorilerinize oy vererek Kullanıcıların Seçimi kazananlarını belirleyeceksiniz. Google Play'in kendi editörlerinden gelen 2020'nin En İyileri seçimleriyle birlikte 1 Aralık'ta açıklanacak. Oylamaya katılmak için buraya gitmeniz yeterli, tabii Google hesabınızda oturum açmalısınız.
En İyi Google Play Uygulamalarına Oy Verin
Bu yılki adaylar şunları içeriyor:
Kullanıcı Seçimi Uygulamalar
- VITA
- Disney+
- REFACE
- Speeko
- Centr
- The Pattern
- Microsoft Office: Word, Excel
- Whisk
- Dolby On
- Vimeo
Kullanıcı Seçimi Oyunlar
- Legends of Runeterra
- EverMerge
- The Seven Deadly Sins
- Grand Hotel Mania
- Genshin Impact
- Arknights
- Cell to Singularity
- SpongeBob: Krusty Cook-Off
- Disney Sorcerer's Arena
- Harry Potter: Puzzle and Spells
Kullanıcı Seçimi Filmler
- Frozen II
- Trolls World Tour
- Knives Out
- Birds of Prey
- Bad Boys for Life
- Parasite
- Bill & Ted Face The Music
- Bloodshot
- The Invisible Man (2020)
- Just Mercy
Kullanıcı Seçimi Kitaplar
- If It Bleeds
- Untamed
- The Vanishing Half
- Breath
- The Ballad of Songbirds and Snakes
- Harrow the Ninth
- Midnight Sun
- Me and White Supremacy
- Mexican Gothic
- Wow, No Thank You
Geçen yıl Kullanıcı Seçimi kazananları arasında en iyi oyun için Call of Duty ve en iyi film için Avengers:Endgame seçildi. En İyi Uygulama kategorisinde Glitch Video Effects kazandı ve en iyi e-kitap Scary Stories to Tell in the Dark'a gitti. Şimdi oy verin ve bu yıl kimin kazanacağı konusunda söz sahibi olun.