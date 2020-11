Google bugün, 2020 Google Play "En İyileri" ödülleri için "oyları" kabul etmeye başladığını duyurdu. Oylama 23 Kasım'da sona eriyor ve Google'ın belirttiği gibi, bu yılın en sevilen ve trend olan uygulamaları, oyunları, filmleri ve kitaplarından oluşan kısa bir listeden favorilerinize oy vererek Kullanıcıların Seçimi kazananlarını belirleyeceksiniz. Google Play'in kendi editörlerinden gelen 2020'nin En İyileri seçimleriyle birlikte 1 Aralık'ta açıklanacak. Oylamaya katılmak için buraya gitmeniz yeterli, tabii Google hesabınızda oturum açmalısınız.

En İyi Google Play Uygulamalarına Oy Verin

Bu yılki adaylar şunları içeriyor:

Kullanıcı Seçimi Uygulamalar

VITA

Disney+

REFACE

Speeko

Centr

The Pattern

Microsoft Office: Word, Excel

Whisk

Dolby On

Vimeo

Kullanıcı Seçimi Oyunlar

Legends of Runeterra

EverMerge

The Seven Deadly Sins

Grand Hotel Mania

Genshin Impact

Arknights

Cell to Singularity

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Disney Sorcerer's Arena

Harry Potter: Puzzle and Spells

Kullanıcı Seçimi Filmler

Frozen II

Trolls World Tour

Knives Out

Birds of Prey

Bad Boys for Life

Parasite

Bill & Ted Face The Music

Bloodshot

The Invisible Man (2020)

Just Mercy

Kullanıcı Seçimi Kitaplar

If It Bleeds

Untamed

The Vanishing Half

Breath

The Ballad of Songbirds and Snakes

Harrow the Ninth

Midnight Sun

Me and White Supremacy

Mexican Gothic

Wow, No Thank You

Geçen yıl Kullanıcı Seçimi kazananları arasında en iyi oyun için Call of Duty ve en iyi film için Avengers:Endgame seçildi. En İyi Uygulama kategorisinde Glitch Video Effects kazandı ve en iyi e-kitap Scary Stories to Tell in the Dark'a gitti. Şimdi oy verin ve bu yıl kimin kazanacağı konusunda söz sahibi olun.