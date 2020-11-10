Huawei Mate 40 ailesi kısa süre önce EMUI 11 aldılar ve şimdi şirketin en son Android arayüzünün eski cihazlara da gelmesinin zamanı. Geçen yılki Mate 30 Pro, yeni yazılım sürümü güncellemesini ilk alanlardan biri olacak gibi görünüyor.

Huawei Mate 30 Pro EMUI 11 Güncellemesi

Yine de hemen umutlanmayın çünkü bu güncelleme resmi Google uygulama desteği getirmeyecek. Ayrıca temel Android sürümünü de yükseltmiyor, EMUI 11 hala Android 10'a dayanıyor. Ancak Huawei'in ABD hükümeti ile arası birkaç aydır yumuşa evresinde gibi görünüyor yani biraz umut hala var.

Her neyse, güncellemeye geri dönelim. Daha yalın, daha anlamsız ve daha temiz bir kullanıcı arayüzü ve çeşitli kullanılabilirlik geliştirmeleri var. Bunların arasında, Akıllı Her Zaman Açık Ekran yalnızca telefona baktığınızda görünür (ve EMUI 10'da olduğundan çok daha fazla özelleştirilebilirdir), çoklu pencere desteği çok geliştirildi (şimdi üstte yüzen uygulamalara izin var, çift ​​bölmeli çoklu görev sağlıyor), animasyonlar çok daha akıcı ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için çok sayıda ince efekt de eklenmiş.

Ayrıca aynı anda birden fazla Huawei cihazında notları düzenleme yeteneği ve yerleşik bir çevirmen uygulaması ile daha iyi bir gizlilik elde ediyorsunuz.

Şu anda çıkan sürümün numarası EMUI 11.0.0.145'tir ve 3.18GB'lık bir indirme olarak sunulur. Her zaman olduğu gibi, dağıtım muhtemelen aşamalar halinde ilerliyor, bu nedenle tüm Mate 30 Pro birimlerine ulaşılması biraz zaman alabilir. Buna Türkiye'deki telefonlar dahil.