Apple ürünleriyle ilgili en güzel şey, basitlikleri ve genel kullanım kolaylığıdır. Herhangi bir iPhone, sadece birkaç basit ayar ile yaşlılar için harika bir telefon olabilir. İleri yaştaki ebeveynlere veya arkadaşlarınıza bir iPhone hediye etmek istiyorsanız ve telefonun onların ihtiyaçlarına iyi bir şekilde uyarlandığından emin olmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz.

iPhone'u Yaşlılar İçin Kullanması Kolay Hale Getirmek

Adım: Daha iyi okunabilirlik için yazı tipi boyutunu artırın











Zayıflayan görme kabiliyeti yaşlılar arasında yaygındır, ancak neyse ki iPhone menülerinde ve mesajlarındaki metni büyütmek mümkün:

iPhone'un ana ekranındaki "Ayarlar" simgesini bulun ve dokunun

"Erişilebilirlik" e dokunun

"Ekran ve Metin Boyutu" na dokunun

"Daha Büyük Metin" e dokunun

Metin boyutunu artırmak için ekranın altındaki kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin

Adım: Siri'yi kullanmayı öğretin

Belki de yaşlıların teknolojiyle etkileşim kurmasının en kolay yolu sesli konuşmadır. Siri ile kolayca arama yapabilecek, günlük haberlerin yüksek sesle okunmasını sağlayabilecek veya herhangi bir soruya yanıt alabilecekler.

iPhone'un ana ekranındaki "Ayarlar" simgesini bulun ve dokunun

"Siri ve Ara" ya dokunun

"Hey Siri'yi Dinle"ye dokunun

Şimdi "Hey Siri" deyin ve komut vermeye başlayın.

Adım: "Sözlü Okuma" seçeneğini etkinleştirin









iPhone'ların, ekranın içeriğini yüksek sesle okuma seçeneği vardır, bu da görme engelli kişiler için kullanışlı olabilir:

iPhone'un ana ekranındaki "Ayarlar" simgesini bulun ve dokunun

"Erişilebilirlik" e dokunun

"Sözlü Okuma" ya dokunun

Etkinleştirmek için "Ekranı Oku" ya dokunun

İsteğe bağlı olarak, aynı ekranın altındaki kaydırıcıyla konuşma hızını yavaşlatabilirsiniz.

Adım: iPhone'da zil sesini yükseltin

iPhone'u işitme engelli birine veriyorsanız, iPhone'un zil sesini artırmak yardımcı olacaktır:

iPhone'un ana ekranındaki "Ayarlar" simgesini bulun ve dokunun

"Ses ve Dokunuş" a dokunun

"Zil ve Uyarılar" altındaki kaydırıcıyı sağa hareket ettirin

Kaydırıcıyı sağa doğru ne kadar çok hareket ettirirseniz, telefon o kadar yüksek sesle çalar.

Adım: "Acil Durum SOS"







"Acil SOS" özelliği, hızlıca acil durum hizmetlerini arar ve kullanıcının acil durum için seçtiği kişilere bilgi verir:

iPhone'un ana ekranındaki "Ayarlar" simgesini bulun ve dokunun

"Acil SOS" a dokunun

"Otomatik Arama" ya ve ardından "Acil Durum Kişilerini Ayarla" ya dokunun

"Düzenle" ye dokunun

Buraya yaşlı kullanıcının adını, yaşını, tıbbi durumunu, yerini ve "Acil SOS" acil servisin bilmesi gerekebilecek diğer her şeyi yazabilirsiniz.

Adım: "iPhone'umu Bul" u kurun

"iPhone'umu Bul" u etkinleştirmek, özellikle iPhone kaybolduğunda yararlıdır ancak kullanan kişi kaybolduğunda ve bulunmak istediğinde de oldukça iyidir.