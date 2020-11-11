Yılbaşı sezonu geliyor ve Kara Cuma fırsatları da en az onun kadar heyecan verici. Konu teknoloji severler olduğunda onlara hediye beğendirmek pek kolay değildir; dolayısıyla ilginç bir hediye seçmek zor olabilir. Ancak sizin için bazı benzersiz fikirlerimiz var.

Teknoloji Severler İçin Hediye Fikirleri

Daha fazla uzatmadan, çevrimiçi bulabileceğiniz tüm benzersiz hediyelere ve ilginç cihazlara göz atıyoruz.

Magic Array Kablosuz Şarj Pedi

Standart kablosuz şarj cihazları çok sıkıcı görünüyor. Bu gadget ile sıradan telefon şarjınızı bir masal kitabından çıkmış bir şeye dönüştürebilirsiniz – telefon ortaya yerleştirildiğinde, gizemli semboller yanıyor ve müzik çalmaya başlıyor.

Astronot Tarzı Reçine Telefon Standı

Telefonunuzu masanın üzerine koymak pek eğlenceli değildir. Onu bir astronotun arkasına yerleştirmek ise çok daha güzeldir, değil mi? Bu reçine standı ile çocukluk kahramanınızın telefonunuzu sırt çantası gibi taşımasını sağlayın.

Sphero R2-D2 Uzaktan Kumandalı Robot

Akıllı telefonunuzla pek çok şey yapabiliyorsunuz. Peki onunla bir R2-D2 robotu kontrol etmeye ne dersiniz? Eğlenceli gibi görünüyor, ki kesinlikle öyle. Bu Star Wars robotunu bipod veya tripod modunda sürebilir ve entegre hoparlörden gelen otantik R2-D2 seslerini dinleyebilirsiniz. Robotun üzerinde de işlevsel LED var ve Star Wars serisinden bir film izlediğinizde tepki veriyor!

Samsung POWERbot Star Wars Limited Edition – Darth Vader

Madem Star Wars'tan bahsediyoruz, Samsung Darth Vader elektrikli süpürgeyi atlamamız olmazdı. Bir otonom elektrikli süpürgenin tüm faydalarının yanı sıra, bu şeyin yanından her geçtiğinizde filmdeki kötü adamının ikonik nefes almasını duyarsınız. Üzücü şey şu ki, Limited Edition ve şu anda stokta yok ama takipte kalın.

POWERUP 3.0 – Akıllı Telefon Kontrollü Kağıt Uçak Kiti

Powerup, sunduğu kit ile, yaptığınız bir kağıt uçağı telefonunuzla uçurmanızı sağlıyor. Açıkçası bir drone'dan çok daha eğlenceli ve ek nostalji bonusunu da unutmayın. Ayrıca, çarpışmaya dayanıklı tasarımı ve 55 metre menzili eğlencenizin uzun süre sürmesini sağlayacaktır.

Parrot PF728000 ANAFI Drone

Tabii hediye olarak gerçek bir drone'u da seçebilirsiniz. Kağıt uçaklar yetersizse, neden bir Parrot quadcopter'ı denemiyorsunuz? 55 km / s hıza ulaşabilir ve 25 dakikaya kadar havada kalabilir. 4K kamerası telefonunuza bağlanır.

Slavatech Handmade Pentode Radyo Tüpü USB Flash Sürücü

USB flash sürücüler, piyasadaki en bol ve en sıkıcı teknolojik ürünlerden biridir. Oldukça kullanışlılar, ama çoğu zaman çok sade görünüyorlar. Ancak bu ürün değil. Slavatech flash sürücü tepeden tırnağa steampunk eğlencesini yansıtıyor. Retro radyo tüpü gibi görünür ve çalıştırıldığında parlar. Letonya'da elde yapılmıştır ve 8 GB'tan 256 GB'a kadar kapasitelerde gelir. Verilerinizi şık bir şekilde saklayın!

elago W3 Apple Watch Standı

Bu elago W3 standı ile Apple Watch'u eski bir Apple bilgisayarların retro görünümüne yani orijinal Macintosh 128K'ya dönüştürebilirsiniz. Doğru saat kadranıyla, bu küçük cihazı Apple Watch'unuzdan güç alacak şekilde çalışır hale getirirsiniz.

NEOGEO Mini International

NEO GEO Mini International arcade ile bir başka nostaljiye sahip olabilirsiniz. King of Fighters, Fatal Fury ve Metal Slug dahil olmak üzere seçilmiş 40 şaheser oyun içeren tamamen işlevsel bir makine. 3,5 inç LCD ekrana, kumanda kolu denetleyicisine ve stereo hoparlörlere sahiptir. Tabii isterseniz tüm oyunları HDMI arayüzü üzerinden TV'de de oynayabilirsiniz.

PhoneSoap 3 UV Akıllı Telefon Temizleyici

Bu şey, tüm telefonunuzu tamamen sterilize ederek tüm bakteri ve mikropların %99,99'unu öldüren, bilimsel olarak kanıtlanmış iki mikrop öldürücü UV-C ampulle donatılmıştır. PhoneSoap 3 aynı zamanda şarj cihazı görevi de görüyor – iPhone 11 Pro Max ve Galaxy S20 Ultra gibi daha büyük modeller de dahil olmak üzere tüm akıllı telefonları barındıracak şekilde üretilmiş. Ünitenin arkasındaki USB ve USB-C bağlantı noktaları, tüm cihazlar için evrensel şarj sağlar.