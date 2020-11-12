Telefonlar Gelecekte Nasıl Görünecek? Bazı Konseptler

Akıllı telefonlar son zamanlarda sıkıcı bir hal aldı. Geçtiğimiz beş yılda, akıllı telefonlar hem tasarım hem de özellik açısından çok az geliştiler. Ancak gelecek aydınlık görünüyor. İşte akıllı telefonların geleceğine dair bazı ilgi çekici konsept tasarımlar.

Geleceğe Işık Tutan Akıllı Telefon Konseptleri

Bileklik

Pratik görünen bir şeylerle başlayalım. Bu tasarım aslında üretim aşamasındadır, ancak gelişimi epey zaman alacak. ZTE Nubia alpha, kullanıcıların cihazı bileklikten telefon formuna sorunsuz şekilde dönüştürmesine olanak tanıyan 4 inçlik esnek bir ekranla 2019'da piyasaya çıktı. Açıkçası gerçekçiliği olan bir tasarım.

Diğer markalar da başka benzer tasarımlar geliştiriyor. Doğru yapılırsa, bunun geleneksel akıllı telefonlara alternatif olacağını düşünüyoruz.

Bu tasarımı gerçekte görme olasılığı: Orta ila Yüksek

Projeksiyon telefon

Bileklikten bahsetmişken, işte 2014'te Cicret Phone adıyla karşımıza çıkan ilginç bir konsept. Ekranı tamamen ortadan kaldırır ve bunun yerine akıllı telefonu tam bir projektöre veya akıllı lazer algılama teknolojisine dönüştürür. Projeksiyon klavyelere benzer.

Yukarıda bahsedilen Cicret Phone konseptinin nasıl sonuçlandığına bakılırsa, konsept henüz gerçek olmaya hazır değil. Zira gün ışığı ve pratiklik gibi çözülmesi gereken pek çok sorun var.

Bu tasarımı gerçekte görme olasılığı: Düşük

Saydam telefon

The Expanse serisinin hayranları bunu sevecektir. Böyle bir tasarımın çok abartılı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak LG'nin 2015 yılında aldığı saydam telefon patenti vardır. LG'nin bir süredir şeffaf OLED'ler üzerinde çalıştığı gerçeği göz önüne alındığında, böyle bir telefonu görmek o kadar da şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak sadece ekranın değil tüm parçaların saydam yapılması gerek. Avantajları ise havalı olması dışında henüz net değil.

Bu tasarımı gerçekte görme olasılığı: Orta

Rulo telefon

Dikdörtgen telefonlar sıkılanlar için rulo telefonlar var. Rulo telefonun avantajı tablet büyüklüğünde bir ekranın standart bir telefon büyüklüğünde alan işgal edecek hale getirilmesidir.

Yani bu tasarım oldukça makul görünüyor ve 2018'de çalışan bir prototip dahi gördük. MagicScroll telefon, Ontario'daki Queen’s Üniversitesi'nden araştırmacıların ürünüdür. Bu prototip cihaz parşömene benzer ve 7,5 inç, esnek, 2160 x 1920, OLED ekrana ve 3D baskılı silindirik gövdeye sahiptir. 2018'e göre devasa oranlardı.

Bu tasarımı gerçekte görme olasılığı: Orta ila Yüksek

Kontakt lens telefon

İnsanlar 2000 yılına gelindiğinde hepimizin cyborg benzeri görüşe sahip olacağımızı düşünürdü. Tıpkı klasik film serisindeki Terminatör gibi. Belçika'daki Ghent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2014 yılında akıllı lens fikrinin çalışan bir prototipini gösterdi.

Google bu işle ilgilenen markalardan. Önümüzdeki 5 yıl içinde akıllı telefonların yerini alabilecek akıllı lensler görecek miyiz? Muhtemelen değil. Ancak bir on yıl sonra belki kim bilir?

Bu tasarımı gerçekte görme olasılığı: Düşük ila Orta