Amazon GameOn'u duyurdu. Twitch, oyuncuların birbirinden yetenekli ve ilginç internet kişiliklerini canlı izlediği ve onları desteklediği popüler bir video oyunu yayın hizmetidir. Platform, 2014 yılında Amazon tarafından satın alındı ​​ve o zamandan beri, iki markanın bir araya gelerek kullanıcılarına daha fazlasını sunmak için bir takım köklü değişikliklere imza attığını gördük. Twitch o zamandan bu yana oyun platformu olmaktan biraz uzaklaştı.

Amazon'dan Android'e Twitch Benzeri Platform

Özellikle Nisan ayında, yayıncıların ve izleyicilerin birlikte canlı olarak Amazon Prime filmlerini izlemelerine olanak tanıyan Twitch Watch Partileri tanıtıldı. Küresel salgın sinema salonları ve sosyal olaylar üzerinde etkisini gösterdiğinden, böyle bir özelliği tanıtmanın ideal olacağı düşünüldü.

Şimdi Amazon, garip bir şekilde Twitch'e entegre edilmeyen yeni bir canlı yayın platformunu tanıttı. Platform, Amazon GameOn olarak adlandırılır ve Android oyuncularının oyunlarını GameOn topluluğu ile kısa klipler halinde paylaşmalarına olanak tanır. Twitch'in aksine canlı yayın özelliği yok (henüz).

Android kullanıcıları yeni GameOn uygulamasını buradan Google Play'den indirebilir veya alternatif olarak Amazon tablet kullanıcıları buradan Amazon Appstore'dan indirebilir.

Uygulama kullanıcıların normal bir Android ekran kaydediciye benzer şekilde oyun videoları kaydetmelerini sağlar. Aynı zamanda, kullanıcı, oyuna tepkilerini veya "Facecam" denen şeyi kaydetmek için telefonunun selfie kamerasını da kullanabiliyor. Şu an itibariyle, kaydedilen klipler 30 saniye ile 5 dakika arasında bir uzunlukta olmalıdır. Uygulama aynı zamanda basit video düzenlemeyi de destekler ve elbette kullanıcıların kayıtlarını topluluğuyla paylaşmasına izin verir.

Uygulamada haftalık rekabetler var ve şu anda Android işletim sisteminde 1000'den fazla ücretsiz mobil oyun ile çalıştığı söyleniyor.