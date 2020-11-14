iPhone 12 Pro Max'in içine daha önce göz atmıştık ve şimdi her iki model de tüketicilere satılmaya başlandı ve daha küçük iPhone 12 mini henüz satışta değil. Bir tanesini ele alan Çinli bir blogcu, küçük iPhone'un içini açmaya karar verdi ve bize mini'de neler olduğunu gösterdi.

Apple iPhone 12 mini Parçalarına Ayrıldı

Sökme işlemi alttaki vidaları çıkararak başlar ve ekran yerinden kaldırılır. Panelin etrafında bol miktarda yapıştırıcı vardır ve çıkarılması için pena benzeri bir araç gerekir. Ekran kaldırıldıktan sonra 2,227 mAh pil hücresi başta olmak üzere tüm iç kısımları görüyoruz. Bu pil, iPhone 12 mini'nin en kötü özelliği çünkü halihazırda düşük pil ömrü sunan 12 serisi kardeşlerinden daha da düşük pil sunuyor. 2020 standartları için kabul edilebilir değil.

Bataryaya ek olarak, SIM yuvasını barındıran L şeklindeki anakartın yanında bileşenlerin geri kalanına da göz atıyoruz. Çift kamera modülleri, ana 12MP kameranın OIS ile birlikte geldiğini, 12MP ultra geniş modülün gelmediğini gösteriyor.