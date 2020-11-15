Samsung'un Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, şirketin Güney Kore'nin Seul kentindeki araştırma ve geliştirme merkezine yaptığı son ziyarette alışılmadık form faktörüne sahip bir telefonla görüntülendi. Telefon katlanabilir bir cihaz olamayacak kadar ince görünüyor ve bu da uzatılabilir bir telefon olduğuna dair spekülasyonları besliyor.

Samsung'un Rulo Ekranlı Telefonuna İlk Bakış

Şirketin uzun süredir yuvarlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Firmanın patentleri de hedefte rulo ekranlı bir cihaz olduğunu gösteriyor.

Samsung'un CES 2020 sırasında özel kapılar ardında rulo ekranlı bir akıllı telefonun tanıtımını yaptığına ve gelecek yıl ticari bir versiyon çıkarmayı planladığına inanılıyor.

Lee'nin muhtemelen prototip modeli tuttuğu resim Samsung tarafından resmi olarak piyasaya sürüldü ve bir çeşit teaser gibi görünüyor. LG, "genişletilebilir" bir telefon üzerinde çalıştığını zaten belirtti ve TCL, kıvrılabilir ekranlı akıllı telefonunun çalışan prototipini zaten geçtiğimiz fuarda sergiledi. Görünüşe göre Samsung, dünyaya rulo telefonunun geliştirilme aşamasında çok geride olmadığını bildirmeye istekli görünüyor.

Fotoğraf bize Samsung'un rulo telefonu hakkında daha fazla bir şey söylemiyor, ancak önceki raporlara göre, plastikten yapılmış esnek bir panele sahip olacak ve 6 inçlik bir telefondan 8 inçlik bir tablete genişleyebilecek.

Kelime karmaşasını önlemek adına LG'nin bir önerisi "uzatılabilir ekranlı telefon" ya da "esnek ekranlı telefon" yönünde bir kullanıma gidilmesi yönünde. Bizce rulo telefon kulağa en yatkın geliyor.