Xiaomi'nin Redmi Note 9 Pro'u piyasaya sürmesinden bu yana aylar geçti ve şu anda fiyat aralığında bulunan en iyi cihazlardan biri. İşte telefonun bazı en iyi özellikleri.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun En İyi Özellikleri

Cihaz, Android 10 tabanlı MIUI 11 üzerinde çalışıyor ve sonuç olarak, kullanıcı arayüzünde reklamlar var, ancak aynı zamanda bazı harika ek özellikler de sunuyor.

1) Durum Çubuğunuzda Pil Yüzdesini ve Ağ Hızınızı gösterin.

Pil Yüzdesi İçin:

Ayarlar -> Ekran -> Çentik ve Durum Çubuğu -> Pil Göstergesi'ne gidin.

Durum çubuğunuzda pil yüzdesini görmek için "Yüzde (simgede)" ve "Yüzde (simgenin yanında)" arasından seçim yapın.

Bağlantı Hızı İçin:

Ayarlar -> Ekran -> Çentik ve Durum Çubuğu'na gidin.

"Bağlantı hızını göster" düğmesini açtığınızda, Durum Çubuğunuzda ağ hızınızı görebilirsiniz.

2) Çift Uygulama Özelliği ile Aynı Türden iki Uygulama Kullanın

Her seferinde çıkış yapmak zorunda kalmadan en sevdiğiniz iki uygulama arasında iki farklı hesabı aynı anda kullanabilirsiniz.

Ayarlar -> Uygulamalar -> Çift Uygulamalar'a gidin.

Çift Uygulama oluşturmak için klonlamak istediğiniz Uygulamanın yanındaki düğmeye dokunun.

3) Hoparlörlerinizi Temizlemek İçin Yeni Hoparlör Temizleme Modunu Kullanın

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'daki hoparlör temizleme modu, hoparlörlerinizdeki tozu gidermenize yardımcı olan 30 saniyelik bir ses çalar. Hoparlörünüzdeki toza bağlı olarak tekrar tekrar çalabilirsiniz.

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Hoparlörü Temizle'ye gidin.

Sesi çalmaya başlamak için hoparlör temizle seçeneğinin yanındaki düğmeye basın.

4) Uygulama Kilidini Kullanın

Fotoğraflarımızı ve konuşmalarımızı gizlilik nedenleriyle korumayı severiz.

Güvenlik Uygulamasına gidin ->

Uygulama Kilidi ->

Kilitlemek istediğiniz Uygulamalara dokunun.

5) Karanlık Modu Kullanın

Gözünüzü koruyun.

Ayarlar -> Ekran -> Karanlık Mod'a gidin.

Cihazınızda karanlık modu etkinleştirmek için Karanlık Mod kaydırıcısına dokunun.

Karanlık Modun belirli bir zamanda otomatik olarak açılmasını istiyorsanız, saatini ayarlayabilirsiniz.

6) Tam Ekran Hareketle Gezinme

Sanal düğmeleri kullanmaktan bıktıysanız ve gerçek bir tam ekran deneyimi arıyorsanız, tam ekran gezinme hareketleri bu çözmenize yardımcı olabilir.

Ayarlar -> Ek Ayarlar ->

Tam ekran görünümüne gidin ve Tam ekran hareketleri'ni seçin.

7) Cihazınızın Genel Görünümünü ve Hissini Değiştirmek İçin Temalardan Yararlanın.

Varsayılan Temalar uygulamasını açın ve beğendiğiniz temayı indirin.

Sayfam'a gidin, indirdiğiniz temayı açın ve uygulamak için "Uygula" seçeneğine dokunun.

8) Klasörlerdeki Uygulama Reklamlarını Devre Dışı Bırakın

Reklamlı uygulamaların göründüğü klasörü açın.

Klasörün adına dokunun ve ilgili uygulama reklamı kaydırıcısını devre dışı bırakın.

Tüm uygulama tanıtımları klasörlerden kaldırılacaktır.

9) Game Turbo Kullanarak Oyun İçi FPS'i Açmak

Mobil oyunlarda FPS'i kontrol etmek önceleri zor bir görevdi ancak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'daki Game Turbo sayesinde bunu tek bir kaydırma ile yapabilirsiniz. Herhangi bir oyunda FPS'nizi görmek için oyunu çalıştırın ve sol üst köşeden kaydırın ve Game Turbo menüsünü ve FPS'i göreceksiniz.