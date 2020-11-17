Artık nihayet satışa çıktıklarına göre, iPhone 12 mini ve 12 Pro Max insanların eline geçmeye ve ilk izlenimler paylaşılmaya başlandı. Ve belirtelim, müşteriler, bu ikilinin en az iPhone 12/12 Pro kadar dayanıklı olduğunu bilmekten mutluluk duyacaklar.

Apple iPhone 12 Pro Max ve 12 mini Dayanıklılık Testi

Ceramic Shield ekranlarının her ikisi de Mohs sertlik ölçeğinde normal seviye olan seviye 6'da çiziliyor yani burada Apple'ın iddia ettiği sıra dışı bir dayanıklılık yok. Ancak ilginç bir şekilde oluklar bu kez geçen yılki iPhone 11'dekiler kadar derin değil.

Bir başka ilginç bulgu da 50 saniyelik hafif ölçekli ekran dayanıklılık testinin tüm OLED panellerin aksine iPhone 12'lerdeki ekran piksellerine kalıcı hasar vermemesidir. Belki de ekran camındaki seramik moleküllerin bununla bir ilgisi olabilir.

İşte dayanıklılık testinin tamamı.