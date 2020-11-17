Samsung ve Huawei, katlanabilir cihazlarını akıllı telefonların geleceği gibi göstererek pazarladılar. Ancak Çinli rakip Oppo'nun en son konseptinin de gösterdiği gibi gelecek bundan daha "gelişmiş" olabilir.

Oppo'dan Kayar Ekranlı Telefon: Oppo X 2021

Oppo X 2021 olarak bilinen ve INNO Day 2020 etkinliği sırasında duyurulan söz konusu konsept akıllı telefon, tescilli bir Roll Motor güç aktarma sistemine sahip kayar ekranlı bir OLED panelle geliyor.

Ürün, ilk bakışta 6,7 ​​inç eğimli kenarlı ekrana sahip diğer akıllı telefonlara benziyor. Ancak tablet benzeri bir deneyim tercih ediyorsanız, yan taraftaki basit bir kaydırma hareketi ekranı 7,4 inç'e genişletir.

Ekranda genellikle kırışıklıklar veya çukurlar olan katlanabilir akıllı telefonların aksine, Oppo X 2021 tamamen düz bir panele sahip. Bu durum yukarıda bahsedilen ve sabit bir kuvvet oluşturan güç aktarım mekanizması ile mümkün kılınmış.

Ekranı İstediğiniz Boyuta Getirin

Roll Motor ayrıca kullanıcıların ekranı istedikleri kadar açmalarına da olanak tanıyor. Yani ekranı 6,7 inç ile 7,4 inç arasında istediğiniz bir yere getirebiliyorsunuz.

Her şeyin tam olarak korunmasını sağlamak için Oppo X 2021'de ekranı destekleyen 2'si 1 arada bir "Plate" teknolojisi var. Ayrıca Roll Motor'u ve diğer dahili bileşenleri koruyan bir kayar çerçeve bulunuyor.

Oppo X 2021 konsept bir akıllı telefon olduğu için, piyasaya sürme konusunda acil bir plan yok. Bununla birlikte, cihaz şüphesiz raflara adım atacak gelecek modellerin temelini oluşturacaktır.