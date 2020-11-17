Samsung, devasa bir 7.000 mAh pil ile gelen giriş seviyesi bir Android üzerinde çalışıyor. F12 / F12s de bir olasılık ancak muhtemelen "Galaxy M12" olarak adlandırılacak. Bu ayın başlarında arka panelin canlı fotoğraflarını gördük, şimdi @OnLeaks, telefonun CAD tabanlı 3D renderları ile kalan boşlukları doldurdu.

Samsung Galaxy M12: 7.000 mAh Pil, USB-C Şarj ve 3.5 mm Yuva

Tasarım, yakın zamanda duyurulan Galaxy A42 5G'ye çok benziyor. Ekran, bu sefer LCD olacak ve düz 6,5 inçlik bir panel barındıracak – yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna dikkat edin (ayrıca M12’nin fiyat sınıfını da göz önünde bulundurmak önemli). Çözünürlük en iyi ihtimalle 720p+ olacak çünkü A42 5G bile 720 x 1.600 piksel OLED ekrana (ekran içi okuyucu ile) sahip.

Telefonun genel boyutları da benzer – M12, kamera çıkıntısını da dahil ettiğinizde kalınlık 10 mm'ye kadar çıkıyor ve gövdenin kendisi 163,9 x 75,9 x 8,9 mm ölçüsünde. Samsung'un ilk 7.000 mAh telefonu olan M51'den biraz daha ince.

Galaxy M12'nin arkası, dört modüle kadar (üç + bazı yardımcı sensörler var) kare kamera çıkıntısı olan A42 ile aynı tasarım planına sahip. LED flaş, çıkıntının altında ayrı bir deliğe yerleşir. Bu sırt plastikten olacak.

Arka panelin canlı fotoğraflarının göstermediği bir şey ise iki dokulu arka kısımdır – üstteki dörtte üçlük kısımda çapraz çizgiler varken altta basit parlak bir yüzey vardır. Bu tasarım Samsung’un 2021 telefonları için yeni trend gibi görünüyor (yine de S serisi farklı olabilir).

Görünüşe göre 3,5 mm kulaklık jakı önümüzdeki on yıl içinde yaşamaya devam edecek, zaten kimse aksini istemiyor. Veri / şarj bağlantı noktası USB-C'dir. Gelecek yılın çok erken saatlerinde Galaxy M12'nin tanıtılmasını bekliyoruz – M10 Ocak ayında, M11 ise bu yılın Haziran ayında geldi.