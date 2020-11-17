Akıllı telefonunuzda çok fazla zaman geçirdiğinizden mi endişeleniyorsunuz? Haklısınız! WhistleOut tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, insanlar hayatlarının neredeyse 9 yılını akıllı telefon ekranlarına bakarak geçiriyor. Anket 1000 kişiye cep telefonu ekran sürelerini sordu ve katılımcılar üç gruba ayrıldı – Baby Boomer'lar (1946-1964 doğumlular), Generation X (1965-1980 doğumlular) ve Y kuşağı (1981-1996 doğumlular).

Telefonlar Hayatınızdan 9 Yıl Çalıyor

WhisleOut, günde ortalama 3,07 saat ekran süresiyle ve telefon sahibi olma yaşına göre (şu anda yaklaşık 10 yaş) insanların hayatlarının 8,74 yılını akıllı telefonlarında geçireceklerini hesapladı. Bir başka ilgi çekici bulgu da Y kuşağının telefonlarında günde ortalama 3,7 saat geçirdiği ve telefonda en çok zaman geçiren nesil olduğudur. X nesli günde 3 saat telefon kullanımıyla ikinci sırada ve Boomer'lar dahi bu "garip modern cihazlarda" günde sadece 2,5 saat harcıyor.

Bu istatistikler kasvetli ve iç karartıcı olsa da, bazı uyarılar yapmak gerek. Her şeyden önce, ankette belirtilen 9 yıl sadece istatistiksel bir ekstrapolasyondur. İkincisi, telefonunuzda vakit geçirmek mutlaka olumsuz anlam taşımaz. Çok özneldir ve yargılaması zordur – kimileri telefondaki bu saatleri yeni bir dil üzerinde çalışarak ve kimileri ise mobil oyunlar oynayarak geçirir. Bu yüzden, başlıktaki sansasyonalizme rağmen, bu konuyu fazla ciddiye almayın. Sadece akıllı telefonunuzu kullanmak dahil yaptığınız her şeye sağduyulu ve ölçülü yaklaşın.