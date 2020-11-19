Apple, yeni App Store Küçük İşletme Programı'nı duyurdu. Bu yeni program kapsamında, daha küçük geliştiriciler App Store kesintilerinden indirim almaya hak kazanacak.

Apple, App Store Kesintisini %15 Düşürdü

Bu programa bir önceki takvim yılında 1 milyon dolardan daha az kazanç elde eden geliştiriciler katılabiliyor. Artık, daha önce ödemek zorunda kaldıkları %30'luk oran yerine Apple'a komisyon olarak toplam gelirlerinden sadece %15'lik bir kesinti yapacaklar.

Herhangi bir noktada bu geliştirici, kazançta 1 milyon dolarlık sınırı aşarsa, otomatik olarak standart %30 ücrete geçecek. Ancak, 1 milyon ABD doları sınırının altına düşerlerse, Küçük İşletme Programı için yeniden uygun hale gelecekler.

Bu oldukça düşük kesinti programı büyük şirketleri ve hatta oldukça başarılı uygulamalara sahip bağımsız geliştiricileri etkilemeyecektir. Daha çok, çoğu salgın nedeniyle bu yıl çevrimiçi iş modeline geçen küçük geliştiricilerin ve işletmelerin büyümesine yardımcı olacak.

Bu programla ilgili diğer ayrıntılar Aralık ayında açıklanacak. Program 1 Ocak 2021'de başlayacak.

Tahminler Apple'ın bu kararı, Epic Games ile yürüttüğü yüksek uygulama içi satın alım kesintisine dair davada mahkemenin gözüne daha iyi görünmek için aldığı yönünde. Her iki durumda da, olumlu bir karar olduğuna şüphe yok.