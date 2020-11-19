Beetroot Lab, ilk olarak Huawei AppGallery'de sunulacak olan en yeni oyunu Dystopia: Contest of Heroes'un lansmanı için Huawei ile ortaklık kurdu. Bu, Android ve iOS'ten önce bir Huawei telefona ve Huawei AppGallery mağazasına gelen ilk AAA kalite oyun olacak.

Conor McGregor'lı Mobil Oyun Dystopia Huawei Telefonlarda

Oyun 2065 yılında geçiyor ve distopik New York bölgelerinin kontrolü için savaşan, diğer oyunculara baskınlar düzenleyen ve ittifaklar kuran tamamen özelleştirilebilir kahramanlar etrafında şekilleniyor.

Oyunun yüzü ise her yıl oyunun turnuvasına ev sahipliği yapacak olan eski UFC şampiyonu Conor McGregor'dan başkası değildir. Bu turnuvalar dünyanın her yerinden oyunculara meydan okuyan oyun içi turnuvalardan ibaret olacak.

Huawei, pazarlama gücünü arkasına koyarak oyunun lansmanını destekledi. Bu destek Beetroot Labs'ın Hesap Seti (hızlı oturum açmak için) ve Uygulama İçi Satın Alma Kiti gibi Huawei Mobil Hizmetleri özelliklerini oyununa entegre etmesi ile sonuçlandı.

Ancak bu geçici bir ayrıcalık olacak – Distopia şu anda AppGallery'den indirilebilir ancak 25'inde Google Play Store'a da gelecek. Oyun daha sonra Samsung Galaxy Store ve Apple App Store'da satışa sunulacak.