Apple, kendi silikonuyla çalışan bilgisayarlar üzerinde projeler geliştiren tek şirket değil – Huawei de bu işe girişti. Çin, Batı teknolojisine olan bağımlılığından kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Huawei işlemcili masaüstü PC bu büyük projenin sadece bir parçası.

Huawei'den Kendi Çipiyle Çalışan Masaüstü PC

MateStation B515'in detayları ve fotoğrafları ortaya çıktı ve kendisi bir masaüstü bilgisayar. İlk önce hükümete ve şirketlere satılacak ve daha sonra geniş kitlelere sunulacak. Bu nedenle genişletilebilir yüksek performanslı bir sistem olması bekleniyor.

İlginç bir şekilde, anakart ARM yongası olan Kunpeng 920 (D920S10) tarafından destekleniyor. HiSilicon tarafından geliştirilmiş ve TSMC tarafından 7nm'lik bir süreçle üretilmiş. MateStation'da kullanılan işlemciler, 2.6 GHz saat hızına sahip dört veya sekiz çekirdek barındırıyor (en güçlü Kunpeng 920 yongaları, 64 çekirdek ve 180W TDP'ye sahip olacak, ancak bunlar henüz çıkmadı).

Apple'ın aksine, Huawei bilgisayarın geri kalanı için standart bileşenler kullanıyor. 64 GB'a kadar DDR4-2400 RAM'i destekleyen dört UDIMM yuvası var. Depolama için altı adede kadar SATA 3.0 sürücü ve ayrıca iki M.2 SSD bağlanabiliyor.

Bu da MateStation'ı ofis bilgisayarı olarak pratik anlamda M1 Mac'lerden çok daha kullanışlı hale getiriyor. Huawei, standart bir AMD R7 Radeon 430 GPU seçmiş ancak anakartta birden fazla PCIe 3.0 yuvası (bir x16, bir x4 ve bir x1) olduğundan daha hızlı ekran kartı kullanmak mümkün. Ayrıca dört USB 3.0 ve dört USB 2.0 bağlantı noktası ve ayrıca gigabit Ethernet için iki NIC var.

Kısacası Huawei, HiSilicon tasarımlı ARM CPU'su olan kendi silikonuyla çalışan bir PC yaptı. Huawei MateStation B515, 1080p çözünürlüğe,%72 NTSC renk alanı kapsamına, 1.000:1 kontrast oranına ve 178° görüş açısına sahip 23.8” bir monitörle geliyor. Bilgisayarın kendisi, kompakt (8 litrelik) bir metal kasaya yerleştirilmiş.

Fotoğraftaki konfigürasyon 8 çekirdekli bir CPU, 8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD sürücüsü, R7 430 GPU ve 180 W güç kaynağı ile geliyor. İlk önce toplu olarak sipariş edileceği için henüz fiyatlandırma hakkında bilgi yok. Hangi işletim sisteminin kullanıldığı da açık değil, büyük olasılıkla yerel bir Linux dağıtımı olacak.