Özellikle bir Instagram kullanıcısıysanız, cihazınızın devamlı olarak dikey modda olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Rotation Control uygulaması uygulamaları geniş ekranda görünmeye zorlar.

Uygulamaları Geniş Ekranda Görüntülemek (Android)

Uygulamayı yükledikten ve telefonunuzda açtıktan sonra, "Start controlling rotation" özelliğini etkinleştirmeniz gerekir – bu özellikle ekranınızın yönü üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Özelliği etkinleştirdikten sonra, Rotation Control menüsü telefonunuzun durum çubuğundan erişilebilir olacak ve herhangi bir zamanda kaydırma (aşağı) hareketiyle seçenekleri açabileceksiniz.

Bu seçenek, hangi uygulamayı kullandığınıza ve cihazınızı nasıl tuttuğunuza bakılmaksızın ekranınızı her zaman içeriği yatay modda göstermeye zorlar. Yukarıdaki son ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, uygulamayı "Start on boot" olarak seçerseniz hep geniş ekranda açılmasını sağlarsınız.

Ayrıca ekranınızı her zaman portre modunda yani dikey modda kalmaya da zorlayabilirsiniz, ekran görüntüsünde gördüğünüz üçüncü seçeneğe dokunmanız yeterlidir.

"Start on boot" derseniz telefonunuzu açtığınızda uygulama da açılır.