vivo, bugün OriginOS'in FuntouchOS'un yerini aldığını duyurdu. Yeni platform, yeniden tasarlanmış bir pencere sistemine, gelişmiş hareketlere, bellek optimizasyonlarına ve görsel efektlere odaklanıyor.

vivo'nun Yeni İşletim Sistemi OriginOS'in Özellikleri

Widget'larla başlayalım. Farklı parça boyutlarına sahip bir tür kaydırmalı bulmaca oyunu olan Huarong Road'dan esinlenilmiş. Eşleşmeyen boyutlarda birden fazla pencere öğesi olsa bile ana ekran kolayca yeniden düzenlenebiliyor (hatta bu, OriginOS ana ekranını düzenlemenin varsayılan yolu olacak).

Widget'lar farklı bilgileri iletmek için görünümlerini farklı şekilde değiştiriyor – hava durumu uygulaması için güneş veya bulut, SMS uygulamasının mesaj balonlarının değişmesi vb. gibi bir widget'a dokunmak, ek bilgileri ve kontrolleri ortaya çıkaracak şekilde boyutu genişletir. "Nano Uyarılar" ilginç bir fikir, bir uygulamadan gelen bildirimleri widget içinde gösterirler.

vivo, ekranın altına yapılan bir dokunuşla başlayan 26 hareket kombinasyonu olduğunu söylüyor. Hızlı ve kolay mobil ödemeler için her yerden (ekran kapalıyken bile) açılabilen SuperCard da var.

xOriginOS, bellek optimizasyon teknikleri içeren Multi-Turbo 5.0 ile birlikte gelecek. Memory Fusion, verileri flash belleğe ekleyerek 3 GB'a kadar ekstra RAM sağlar. Bu ikinci özellik yazılımın başlangıçta daha az RAM'e ihtiyaç duyması için bellek kullanımını optimize ediyor. Son olarak, sırada hangi uygulamayı açacağınızı tahmin ederek ve gerekli verileri hazırlayarak uygulamanın başlama sürelerini hızlandıran uygulama önyüklemesi özelliği var.









Görsel efekt tarafında vivo, bir çiçeğin her bir taç yaprağının sallanması gibi karmaşık hareketleri simüle eden "davranışsal duvar kağıtları" hazırladı. Örneğin bu duvar kağıdı dışarıdaki havaya göre alınan verilerin otomatik bir temsilini oluşturur (bulut örtüsü, rüzgar hızı ve yerel hava koşulları haritası gibi).