Geliştirici Epic Games, Fortnite oyuncularına Apple'ın yerine kendi platformu üzerinden ödeme yaparak birkaç dolar tasarruf etme fırsatı sununca oyun App Store'dan kaldırıldı. Epic mahkemede geliştiricilerden %30 kesinti yapan Apple'ı tekel olmakla eleştirdi ve Apple ise Epic'in Fortnite'ı tanıtmak için harcadığı zaman ve para için kendisine minnet borçlu olduğunu söyledi. Sonuç olarak, Fortnite artık App Store'da yok ancak Nvidia sayesinde şimdi iOS cihazlarda oynanabiliyor.

Fortnite iOS'e Dönüyor, Apple Bu Kez Ne Yapacak?

Nvidia Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin bulut oyun sistemi GeForce NOW'un Fortnite'ın dokunmatik sürümünü Safari üzerinden iOS'a getireceğini duyurdu. Nvidia, GeForce NOW kütüphanesindeki oyunlar mobil cihazlarda en iyi oyun kumandası ile oynanırken, Nvidia'nın Fortnite'ın "dokunmatik" bir versiyonunu geliştirmek için Epic Games ile özel olarak birlikte çalıştığı belirtiliyor.

iPhone, iPad'li Fortnite oyuncuları Epic'in PC vitrinde oturum açabilecek ve GeForce NOW'un iOS sürümünde Fortnite'ı indirebilecek. Fortnite oynamak App Store'da olduğu zamanki kadar akıcı olmasa da, en azından oyunu yalnızca iOS'te oynamış olanlar bu fırsata bir kez daha sahip olacaklar.

Epic ile Apple arasındaki mahkeme savaşında sunulan belgeler, iOS üzerinde Fortnite oynayan 116 milyon oyuncu olduğunu ve oyunu yalnızca tek bir iOS cihazda oynayan 73 milyonun olduğunu belirtiyor. iOS'in Günlük Aktif Kullanıcı sayısı 2,5 milyondu veya bu da her gün tüm platformlarda oynayan 25 milyonun %10'uydu. Ve iOS'te Android'den daha fazla uygulama içi satın alma yapıldı.