Bir iPhone'dan diğerine bir grup resim veya video göndermek hızlı ve kolay bir iştir. iCloud fotoğraf paylaşımı da var. Bununla birlikte, bir iPhone'dan bir Android akıllı telefona veya tablete resim göndermek biraz daha zorlu olabilir. Ancak merak etmeyin. İşte tüm yöntemler.

iPhone'dan Android'e Fotoğraf Göndermek

Resimleri iPhone'dan Android'e Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber vb. yolla gönderin

İnsanların Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber, Skype, ChatOn, WhatsApp, Kakao Talk, BBM ve benzerleri gibi favori bir IM istemcisi üzerinden fotoğraf ve video alışverişi yapması çok yaygın hale geldi. iPhone'dan Android'e fotoğraf gönderirken de geçerli bir yöntemdir.

E-posta yoluyla iPhone'dan Android'e resim gönderin







Her iPhone'un tamamen işlevsel bir e-posta uygulaması vardır ve acemi bir kullanıcı bile bunu bilir. Apple'ın e-posta hizmetinde 20 MB ek sınırı varken, Gmail e-posta başına en fazla 25 MB eklemenize izin verir.

iPhone'dan Android'e bulut üzerinden fotoğraf gönderin







Bulut hizmetleri, veri yedeklemeden daha fazlası için kullanılır, tıpkı iPhone'dan Android'e video ve resim göndermek için de kullanıldıkları gibi. Dosyaları ve fotoğraf galerilerini diğer Android kullanıcıları ile kolayca paylaşmamıza izin verirler. Dropbox ve Google Drive, resimlerinize tam çözünürlükte güvenli bağlantılar oluşturma yetenekleriyle bu yöntem için idealdir.

Dosya aktarımı uygulaması kullanarak iPhone'dan Android'e resim gönderin







Hızlı ve kolay dosya paylaşımı dahil olmak üzere günümüzde hemen hemen her şey için bir uygulama var. İşte iyi çalışan ve hem iOS hem de Android'de kullanılabilen Send Anywhere bunlardan biri. Dosyalarınızı aktarmanın püf noktası, uygulamanın her iki cihaza da yüklenmesidir. Aksi takdirde telefonlar arasında bağlantı kuramaz. Uygulamalar açılır ve aktarım başlar.

Bilgisayar üzerinden iPhone'dan Android'e resim gönderin

Elinizde şarj için kullanılan USB kabloları olduğu sürece, bir bilgisayarın dosya yöneticisini kullanarak görüntülerinizi kopyalayabilir ve iPhone'dan Android'e video ve fotoğraf gönderebilirsiniz. Süreç oldukça basittir ve yukarıda açıklanan yöntemlerden farklı olarak ne internet erişimi ne de iPhone veya Android cihaza ek donanım kurulumu gerektirmez. Sayı veya boyut olarak büyük fotoğraf ve videoları aktarmak için önerdiğimiz çözümdür.

Hem iPhone hem de Android cihaz bilgisayara bağlıyken, iPhone'un dahili depolamasını açın ve aktarmak istediğiniz medyayı kopyalayın.

Şimdi dosya gezgininizde Android telefon veya tableti açın ve görüntüleri yeni veya mevcut bir klasöre yapıştırın. Tüm bunlar Bu Bilgisayar menüsü üzerinden yapılır.