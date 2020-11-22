Oppo’nun son konsept telefon duyurusu ve çok da uzak olmayan geçmişteki TCL’nin konsept cihazlarıyla katlanabilir ekranlı akıllı telefon trendi gittikçe güçleniyor. LG’nin üst düzey Signature serisinde 60.000$'dan başlayan bir katlanabilir TV'si halihazırda satışta ve şirket kısa süre önce kıvrılır ekranlı telefonu temsil eden "Rollable" adı için patent başvurusunda bulundu. Şirket ayrıca gelecekte kıvrılır ekranlı dizüstü bilgisayar fikrini de düşünüyor.

LG'den Sürgülü Ekranlı 17 İnç Dizüstü Patenti

LG’nin bu en son patenti ince bir tabana doğru sürgülü biçimde kayarak ortadan kaybolan 17 inçlik dizüstü ekranına işaret ediyor. Bu tasarım yeni bir dizüstü form faktörünü gösteriyor. Ekran, 13,3 inç ila 17 inç ekran boyutu arasında kullanılabiliyor.

Görüntüye göre, klavye ve dokunmatik yüzey kullanılmadığında ekran daha da az yer kaplayacak şekilde kendi içine katlanabiliyor. Bu ilginç bir kavram ve LG'nin gerçek bir konseptinin olup olmayacağını ve olacaksa ne zaman satışa sunulacağını merak ediyoruz.

İddialı tasarıma sahip her patentte olduğu gibi, bu patenti de tümüyle ciddiye almayın. Donanım şirketleri sık sık asla taslak oluşturma aşamasını geçemeyecek patent tasarımları yapar. Rollable olsun ya da olmasın, şirketlerin tasarım ve işlevselliğin sınırlarını zorladığını ve ekranların bunun büyük bir parçası olduğunu görmekten heyecan duyuyoruz.