Hangi iPhone'lar iOS 15 alacak hangileri iOS 15 almayacak? 2015'te piyasaya sürülen çoğu Android telefon sistem güncellemeleri için artık desteği kaybetti. Google'ın kendi Pixel telefonları bile üç yıl sonra güncellemeden kesiliyor. Örneğin, Pixel 2 Android 10'a taşındı ve önümüzdeki ayki güncellemeden sonra desteğini kaybedecek. 2017 yılında Android 8 ile gelen cihazlar ise son üç yılda Android 9, 10 ve 11'e güncellendiler.

Hangi iPhone'lar iOS 15 Alacak?

Apple, eski modellerini güncel tutarak harika bir iş çıkarıyor. Örneğin Apple, bu yıl iOS 14'e güncellenmeye uygun olan modeller arasında 2017'nin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ını da dahil etti. Elbette iPhone 6s serisinde bulunan 16nm A9 yonga seti ile iPhone 12 modellerini çalıştıran 5nm A14 Bionic yonga seti arasında büyük fark var. Başka bir deyişle, iOS 14'te bulunan yeni özelliklerin çoğu, iPhone 6s'te daha yeni modellerde olduğu gibi çalışmıyor.

Yeni bir iddiaya göre iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE iOS 15 almayacak. SE, 2016'da piyasaya sürülen orijinal "bütçe" iOS telefonudur. Bu da önümüzdeki yıl iOS 15'in iPhone 7 ve üzeri için mevcut olacağı anlamına gelir. Eğer sızıntı doğruysa iOS 15 güncellemesini alacak iPhone'lar şöyle:

iPhone 13 serisi

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iPhone 6'larınızı değiştirmeye karar vermeden önce resmi açıklamayı beklemek isteyebilirsiniz. Kaynak daha önce iPhone 5s ve iPhone 6 serisinin iOS 12'den sonra güncellenmeyeceğini doğru şekilde tahmin etmişti.

iOS 15 WWDC 2021'de duyurulacak. iOS 14'ün ilk genel beta sürümü 9 Temmuz'da yayınlandı, bu da önümüzdeki yıl yaklaşık aynı zamanda piyasaya sürülen ilk iOS 15 genel beta sürümünü görebileceğimiz anlamına geliyor.