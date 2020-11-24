iPhone'da en iyi mail uygulamalarını görmek için aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz. Bunların hemen hepsi ücretsiz e-posta uygulamaları olarak öne çıkmaktadır. Bazıları hızı bazıları tasarımı ve bazıları ise işlevselliği ile bilinir.

iPhone'da En İyi Mail Uygulamaları

iPhone için sunulan Outlook, stok Posta uygulamasından çok daha fazla özellik sunar ve her şeyden önce, postalarınız için anlık bildirimleri destekler. Uygulama, e-posta ve yerleşik takvim özelliği arasında kolayca geçiş yapmanızı, hızlıca kaydırarak mesajları silmenizi, arşivlemenizi ve planlamanızı ve ayrıca büyük dosyaları cihazınıza indirmeden göndermenizi sağlar.

Spark by Readdle, anlık bildirimleri destekleyen ve e-postanızın normal postalar, bültenler ve diğer kategoriler arasında akıllıca bölünmesini ve spam ile başa çıkmayı kolaylaştıran başka bir sağlam e-posta uygulamasıdır. Aynı zamanda hızlı, duyarlı ve epeyce özelleştirme seçeneği sunuyor.

Edison Mail, bolca maille dolu gelen kutuları düşünülerek tasarlanmıştır. Bir dizi hareket desteği ve kişisel bir asistanla gelir ve yalnızca bir dokunuşla veya kaydırmayla spam'i atlayabilir ve bir e-postadan hızlıca çıkabilirsiniz. Hızlı, verimli ve modern görünüyor. Yerleşik e-posta uygulamanıza harika bir alternatif.

Google'ın kendi e-posta uygulamasının birden çok e-posta hizmetini (Yahoo, iCloud, Office, Hotmail ve diğerleri) desteklediği uzun süredir bilinir. Oldukça zengin özelliklere sahip bir uygulamadır ve hatta e-posta göndermeyi geri alma işlevini destekler.