Yakın zamanda güncellenen bir PS5 SSS bölümünde Sony, değişken yenileme hızı özelliğinin yeni Playstation 5 konsolunda henüz desteklenmediğini, ancak yakın gelecekte destekleneceğini doğruladı. Bu oldukça garip çünkü konsolda varsayılan olarak VRR destekli HDMI 2.1 var.

PlayStation 5'lere Değişken Tazeleme Hızı Özelliği Geliyor

Örneğin, Xbox Series X, Series S ve One X'in tümü VRR'yi destekler; sadece PC oyuncuları için değil konsol oyuncuları için de oldukça harika bir özelliktir. Özellikle yeni donanımda 1080p ve 4K'da 120 fps destekleniyor. Bazı oyunlar, kare hızında ara sıra düşme eğilimi gösterdiğinden VRR bu oyun deneyimini biraz daha akıcı kılar.

Elbette bir PS5'e sahip olsanız bile ve Sony, VRR'yi etkinleştiren yamayı yayınlasa dahi TV'nizde VRR'in desteklenmeme ihtimali var. İkinci olaraksa VRR'yi etkinleştirmek için HDMI 2.1 desteğine sahip olunmalıdır.