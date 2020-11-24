Xiaomi, Redmi Note 9 5G ve 4G varyantının yanı sıra Redmi Note 9 Pro 5G olarak adlandırılan üst düzey bir 5G varyantı hazırladı. Ancak cihaz ismi değiştirilmiş bir Xiaomi Mi 10T Lite olarak öne çıkıyor.

Redmi Note 9 Pro 5G Aslında Xiaomi Mi 10T Lite, Bir Farkla

Şimdi, cihazın Snapdragon 750G yonga setinden güç alacağını onaylayan Redmi yöneticisi Lu Weibing ile Note 9 Pro 5G’nin temel özelliklerinin resmi onayını aldık. Buna ek olarak Hz yenileme hızına sahip 6.68 inç LCD, 33W hızlı şarjlı 4.820 mAh pil, NFC, kulaklık girişi ve IR blaster dahil olmak üzere Note 9 Pro 5G’nin temel özellikleri dikkat çekici.

Bu özellikler, yaklaşan Redmi Note 9 Pro 5G'nin bir başka yeniden markalanmış cihaz olduğunu gösteriyor ve özellikleri Xiaomi Mi 10T Lite ile eşleşiyor. Beklenen tek fark, Mi 10T Lite'daki 64MP lens yerine Note 9 Pro 5G'de 108MP'lik bir kamera olmasıdır.

İlginç şekilde Redmi Note 9 Pro 5G'nin resmi kutusu da hafta sonu Lu Weibing tarafından tanıtıldı ve renkli bir tasarıma ve çizgi film karakteri çizimlerine sahip olduğu görülüyor.

Redmi Note 9 5G, Dimensity 800U yonga seti ve 8GB RAM ile güçlendiriliyor ve Geekbench listesinde görüldü. Telefon, tek çekirdekli testte 598 puan ve çok çekirdekli bölümde 1.793 puan aldı.

Redmi Note 9 Pro 5G'nin daha uygun fiyatlı alternatifinin, FHD+ çözünürlük ve delikli kamera, 48MP birincil kamera ve 5.000 mAh pil ile 6.53 inç LCD olması bekleniyor. Ayrıca Redmi Note 9T olarak dünya çapında piyasaya sürüleceği de söyleniyor.









Ayrıca Lu Weibing'den gelen başka bir Weibo gönderisinde ima edildiği üzere Note 9 serisinin yanında Redmi Watch olarak bilinen Xiaomi Mi Watch Lite'ın resmiyet kazanacağına dair söylentiler var.