En İyi iPhone Çeviri Uygulamaları

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden biri dil bariyerini neredeyse tümüyle ortadan kaldırmalarıdır. Bunun nedeni güçlü çeviri uygulamaları oluyor. Aşağıda bir iPhone'da kullanabileceğiniz en iyi çeviri uygulamalarını sıraladık.

Google, her dildeki kelimeleri anlama konusunda inanılmaz derecede iyidir. Konu iPhone'lar için en iyi çeviri uygulaması olduğunda kimse onun yanına yaklaşamaz. Herhangi bir dilden herhangi bir dile kolay ve hızlı çeviri sunar. Google Çeviri ile resimlerdeki, belgelerdeki, metinlerdeki ve hatta sesli sohbetten gelen sözcükleri çevirebilirsiniz.

Google'ın çeviri uygulaması Google Translate'in şu andaki tek alternatifi Microsoft Translate'tir. Benzer şekilde güçlüdür zira Microsoft gibi bir devden gelir. Peki kimse hitap ediyor derseniz, Google'ı hayatlarından çıkarmak isteyen iPhone kullanıcıları için çözüm olmaktadır.

Ücretsiz SayHi Translate uygulaması metin ve sesli çeviri sağlar. Bir Amazon şirketinin uygulamasıdır. Özelliği gereği anlık sesli konuşma çevirisi için ideal bir seçimdir. SayHi'yi çalıştırın ve kaynak ve hedef dillerinizi seçin. Yazın veya konuşun; çeviri anında görünür ve yüksek sesle okunur. Kişiye istediğiniz belirli bir dilde mesaj görüntüleyebilirsiniz. Ardından kendi dilinizin simgesine dokunur ve konuşursunuz. Çeviri görüntülenir ve uygulama tarafından okunur. Şimdi diğer dilin simgesine dokunursunuz ve karşıdaki kişi kendi dilinde konuşur ve çeviriyi kendi dilinizde duyarsınız.