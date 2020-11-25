Fomalhaut Techno Solutions ve Nikkie Asian Review Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu parçalara ayırdı ve bileşenlerin menşeini ve maliyetini değerlendirdi. Rapora göre 829 dolardan başlayan iPhone 12'nin Apple'a maliyeti sadece 373 dolar. iPhone 12 Pro içinse 406 dolar. Belirtelim temel sürüm 999 dolardan satılıyor.

iPhone 12, Apple'a Ne Kadara Mal Oldu?

Qualcomm'un 5G modemi, Samsung'un OLED'i ve Sony'nin sensörleri iPhone 12'nin maliyetini en çok artıran parçalar arasında. Dolayısıyla iPhone 12'nin perakende fiyatı üretim maliyetinin iki katından fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Görünüşe göre iPhone 12'de üretim maliyetini en çok şişiren bileşen Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon X55 5G modemdir ve maliyeti birim başına 90 ABD dolarıdır. Bundan sonra 70 dolara mal olan OLED panel var. Ekranların çoğunu Samsung üretti ve ayrıca bellek yongalarını da yaptı.

A14 Bionic, iPhone 12'ye yaklaşık 40 dolara mal oluyor ve RAM ve flash bellek sırasıyla birim başına 12,8 dolar ve birim başına 19,2 dolardır.

iPhone 12'ler Sony'nin CMOS görüntü sensörlerine sahip ve görünüşe göre birim başına yaklaşık 5,40 ila 7,40 ABD Doları arasında ücretlendiriliyor.

Raporda ayrıca, iPhone 12'nin iPhone 11'den daha küçük olduğu, 5G bağlantısı sunmasına rağmen 162 gram ağırlığında, daha küçük bataryası ve titreşimli motoru sayesinde selefinden 32 gram daha hafif olduğu belirtiliyor.

Pil kapasitesi yüzde 10 azaltıldı ve motor da ek parçalara yer açmak üzere küçültüldü.

Güney Koreli parçalar iPhone 12'nin Maliyetinin Yüzde 26,8'ini Oluşturuyor

Güney Kore'de üretilen bileşenler, iPhone 12'deki tüm parçaların değer olarak yüzde 26,8'ini oluşturuyor ve parçaların sırasıyla yüzde 21,9'u ve yüzde 13,6'sı ABD ve Japonya'dan geliyor.

Çin, kilit montaj yeri olmaya devam ediyor, ancak değer olarak yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor.

iPhone 12'nin perakende fiyatı değerinin iki katından fazla olsa da rakam saf kârı temsil etmiyor.

Maaşlar, pazarlama, araştırma ve geliştirme ve yazılım gibi diğer masraflar da var.

TechInsights'a göre geçen yıl 1.099 dolara satılan iPhone 11 Pro Max'in parça maliyeti 490.50 dolardı.