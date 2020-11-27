İşte mevcut iPhone 12 Pro ve Pro Max renkleri:

Altın

Pasifik Mavisi

Gümüş

Grafit

iPhone 12 Pro ve Pro Max Renkleri

Altın rengi iPhone 12 Pro veya Pro Max için kesinlikle imza rengi diyebiliriz. Sofistike altın kaplama dokusu vardır ve mattır, bu da zaten oldukça pahalı olan iPhone 12 Pro ve Pro Max'in daha da kaliteli görünmesini ve hissettirmesini sağlar.

Pasifik Mavisi iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 12 Pro ve Pro Max'teki Pasifik Mavisi, iPhone'lar için yepyeni bir renk. Diğer renk seçenekleri kadar muhafazakar değil, bu yüzden iPhone'unuza modaya uygun veya farklı bir renk dokunuşu tercih arıyorsanız, bunu beğenebilirsiniz. Mat kaplaması, pek fazla parmak izi toplamayacağını garanti eder.

Gümüş iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max'teki Gümüş, başlı başına bir zarafettir. Zarif, çok fazla dikkat çekmez ancak şık görünür. Dokulu mat yüzeyi ve paslanmaz çelik çerçevesi, minimalist bir görünümü korurken birinci sınıf görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Çoğu aydınlatma koşulunda, neredeyse beyaz gibi görünür.

iPhone 12 Pro ve Grafit ile 12 Pro Max

Grafit, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, başka bir basit ama şık renk seçeneği. Diğer iPhone 12 Pro ve Pro Max renkleri gibi, iPhone 12 Pro ve Pro Max'in cam arkasındaki kaplama mat olduğundan parmak izlerini çok kolay toplamaz ve rahatça tutması kolay olur. Kamera çıkıntısı da iPhone 12 Pro görünümünü tamamlayan koyu gri bir renge sahip. Grafit, renk açısından aynı olmasa da iPhone 11 Pro Max'teki geçen yılki Space Gray'e oldukça benziyor. Ancak iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'teki düz kenarlar rengin kendisi oldukça sade olmasına rağmen sofistike gösteriyor.