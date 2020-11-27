Apple, Apple iPhone 12 mini'nin tanıtımını öne çıkarmak için şimdi de TikTok kanallarına yöneldi. TikTok kullanıcıları, 5,4 inç AMOLED ekrana sahip 5G özellikli cihaza odaklanan tanıtım videoları oluşturmak için Apple tarafından ödeme alıyor. Nisan ayında, TikTok'ta video içeriği olmayan ve yalnızca 1.312 takipçisi bulunan yeni bir Apple hesabı fark edilmişti. Şimdi, yaklaşık yedi ay sonra, hesabı takip eden 376.500 TikTok abonesi var. Hesapta 371.100 ile 1.3 milyon arasında değişen görüntüleme sayılarına sahip dört video yayınlandı.

TikTok Kanallarına iPhone 12 mini'yi Tanıtması İçin Ödeme Yapıldı

Dört videodan en çok görüntülenen, bir şirketin nakliye departmanında çalışan birini gösteriyor. Bu adamın sihirli bir dokunuşu var; parmağıyla bir nesneye dokunması o öğeyi küçültüyor. Bunu en sonunda iPhone 12 Pro'ya yapıyor ve sürpriz, ortaya iPhone 12 mini çıkıyor.

Tüm videolar temelde aynı olay örgüsüne sahip; birisi iPhone 12 mini'ye dönüşen iPhone 12 Pro dahil gündelik öğeleri küçültme yeteneğini sergiliyor. Pro 6.1 inç AMOLED ekrana sahipken, iPhone 12 mini 5.4 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki model de 5nm A14 Bionic SoC tarafından desteklenir. 12 Pro, iPhone 12 mini 4 GB'a kıyasla 6 GB bellek ile donatılmış. iPhone 12 Pro, Geniş, Ultra Geniş ve Teleskopik kameralara sahip üçlü kamera kurulumuyla birlikte gelirken iPhone 12 mini, geniş ve Ultra geniş kameralarla birlikte gelir.