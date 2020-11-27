Zoom Whiteboard, not alabileceğiniz, çizebileceğiniz ve diğer türden açıklamalar yapabileceğiniz dijital bir beyaz tahta oluşturmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Sunum yapan kişi, izleyicilere iletmeye çalıştığı şeyin görsel bir temsilini verebilir. Aynı zamanda, herkesin katılabileceği bir işbirliği aracı işlevi görür. Zoom Whiteboard iş arkadaşlarınızın ileride başvurmak üzere açabileceği PNG dosyası olarak kaydedilebilir.

Zoom'da Whiteboard Kullanmak

Whitboard'dan yararlanmak ister misiniz? Size nasıl yapıldığını gösterelim.

Zoom Meetings'i açın ve oturum açın.

Yeni Toplantı'ya tıklayın.

Katılımcıları toplantınıza katılmaya davet edin.

Whiteboard'u kullanmaya hazır olduğunuzda Ekranı Paylaş seçeneğine tıklayın.

Whiteboard'u seçin ve Paylaş'a tıklayın.

Yeni bir beyaz ekran görünecektir.

Artık Zoom Whiteboard'a sahip olduğunuza göre, yaratıcı olmanın zamanı geldi. Siz ve takım arkadaşlarınız artık ek açıklamalar yapabilir ve bunları istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.

Whiteboard ekranında solda nesneleri hareket ettirmek için bir Seçim aracı bulacaksınız. Yanında Metin ve Çizim seçenekleri var.

Damga aracı, Whiteboard'da herhangi bir yere simgeler yerleştirmenize olanak tanır. Bir ok, bir onay işareti, bir X, bir yıldız, bir kalp ve bir soru işareti içeren önceden seçilmiş damgalar arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlar belirli bir konu hakkındaki duygularınızı veya düşüncelerinizi ifade etmenize yardımcı olabilir.

Belirli bir alana dikkat çekmek için Spotlight özelliğini de kullanabilirsiniz. Zoom ekranının herhangi bir bölümünün yanına adınızın olduğu bir ok koymanıza olanak tanır. Alternatif olarak, Spotlight çubuğu herhangi bir şeyi işaret etmeyi ve onu kısa bir süre için vurgulamayı mümkün kılar.

Whiteboard nasıl kaydedilir?

Sağdaki Kaydet düğmesine basmanız yeterlidir. PNG dosyası Klasörde Göster seçeneğine tıklayarak görebileceğiniz önceden ayarlanmış bir klasöre kaydedilecektir.