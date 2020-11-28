XIAOMI Redmi Note 9S fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Aşağıda Redmi Note 9S'i hem donanım tuşları hem de Ayarlar menüsü üzerinden sıfırlama işlemini göstereceğiz.
Redmi Note 9S Sıfırlama İşlemi
Aşağıdaki eğitim, XIAOMI Redmi Note 9s ana sıfırlamanın tüm yöntemlerini gösterir. Donanım anahtarları ve Android 10 ayarları ile donanım sıfırlamanın nasıl gerçekleştirileceğini öğrenin. Sonuç olarak, XIAOMI Redmi Note 9'larınız yeni olacak ve Qualcomm Snapdragon 720G çekirdeğiniz daha hızlı çalışacak.
Cihazı Açmadan Sıfırlamak
- İlk önce Güç düğmesine birkaç saniye basarak cep telefonunu kapatın.
- İkinci adımda Sesi Açma ve Güç tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
- Redmi logosu görünürse, Güç düğmesini bırakın.
- Kurtarma Modu / Recovery Mode görünüyorsa ses tuşunu bırakın.
- Şimdi Wipe Data ve Wipe All Data'yı seçmek için ses düğmelerini kullanın. Güç düğmesini kullanarak onaylayın.
- Bundan sonra Güç tuşunu kullanarak Confirm'i seçin.
- Main Menu'ye dönün ve Reboot'u seçin.
- Son olarak, Güç düğmesiyle Reboot'u seçin.
Ayarlar'dan Sıfırlamak
- Ana ekrandan Ayarlar ve Ek ayarlar'ı seçin.
- Bundan sonra Yedekle ve sıfırla -> Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğine gidin.
- Ardından Telefonu sıfırla'ya dokunun ve yaklaşık 10 saniye bekleyin.
- Şimdi Sonraki adımı seçin ve tekrar yaklaşık 10 saniye bekleyin.
- Tamam'a dokunmadan önce, bu işlemin geri alınamayacağını ve tüm verilerinizin akıllı telefondan silineceğini tekrar belirtelim.