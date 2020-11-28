XIAOMI Redmi Note 9S fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Aşağıda Redmi Note 9S'i hem donanım tuşları hem de Ayarlar menüsü üzerinden sıfırlama işlemini göstereceğiz.

Redmi Note 9S Sıfırlama İşlemi

Aşağıdaki eğitim, XIAOMI Redmi Note 9s ana sıfırlamanın tüm yöntemlerini gösterir. Donanım anahtarları ve Android 10 ayarları ile donanım sıfırlamanın nasıl gerçekleştirileceğini öğrenin. Sonuç olarak, XIAOMI Redmi Note 9'larınız yeni olacak ve Qualcomm Snapdragon 720G çekirdeğiniz daha hızlı çalışacak.

Cihazı Açmadan Sıfırlamak

İlk önce Güç düğmesine birkaç saniye basarak cep telefonunu kapatın.

İkinci adımda Sesi Açma ve Güç tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Redmi logosu görünürse, Güç düğmesini bırakın.

Kurtarma Modu / Recovery Mode görünüyorsa ses tuşunu bırakın.

Şimdi Wipe Data ve Wipe All Data 'yı seçmek için ses düğmelerini kullanın. Güç düğmesini kullanarak onaylayın.

ve 'yı seçmek için ses düğmelerini kullanın. Güç düğmesini kullanarak onaylayın. Bundan sonra Güç tuşunu kullanarak Confirm 'i seçin.

'i seçin. Main Menu 'ye dönün ve Reboot 'u seçin.

'ye dönün ve 'u seçin. Son olarak, Güç düğmesiyle Reboot'u seçin.

Ayarlar'dan Sıfırlamak