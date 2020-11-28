XIAOMI Redmi Note 9 Pro'da Karanlık Mod nasıl etkinleştirilir? Bu cihazlar Dark Mode denilen koyu mod özelliği ile geliyor. Menüler siyah renge bürünerek gözlere yansıyan parlaklık azaltılıyor ve böylece gözler korunmuş oluyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da Karanlık Mod / Dark Mode Açma

Karanlık Modu kullanarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da özellikle geceleri daha keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Xiaomi cihazınızda Karanlık Modu açmak son derece kolaydır.

Bilmeniz gereken tüm adımları aşağıda basitçe sıraladık. Eğer Karanlık Modu kapatmak isterseniz tekrar aynı adımları izlemeniz yeterlidir. Cihazınızı baştan başlatmanıza gerek yoktur.

Adımlar