Redmi Note 9 fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Redmi Note 9'daki tüm veriler nasıl silinir? Aşağıdaki adımları izleyerek tüm bunların yanı sıra Redmi Note 9'da ekran kilidini dahi kaldırmış olursunuz.

Xiaomi Redmi Note 9 Sıfırlama İşlemi

Aşağıdaki adımlar, Redmi Note 9'un sıfırlanması işlemini ele alıyor. Bu işlem donanım tuşları ile yapılır ve Android 10 Ayarlar menüsüne girilmesine gerek kalmaz. Sonuç olarak Redmi Note 9'daki tüm veriler silinerek cihaz yeni gibi olacaktır ve MediaTek Helio G85 yeniden daha verimli çalışmaya başlayacaktır.

Hard Reset işlemi:

Güç tuşunu birkaç saniye basılı tutarak akıllı telefonu kapatın.

İkinci olarak, Sesi Açma ve Güç düğmelerini birkaç saniye boyunca birlikte basılı tutun.

Ekranda Redmi logosunu gördüğünüzde tüm tuşları bırakın.

Ardından, aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve onaylamak için Güç düğmesini kullanarak Wipe Data ve Wipe All Data 'yı seçin.

ve 'yı seçin. Ardından Confirm deyin. Aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve seçmek için Güç tuşunu kullanın.

deyin. Aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve seçmek için Güç tuşunu kullanın. İşlem tamamlandığında Main Menu 'ye gidin ve Güç düğmesi ile Reboot 'u seçin.

'ye gidin ve Güç düğmesi ile 'u seçin. Güç tuşuyla onaylayın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemi:

Bu işlem Android Ayarlar menüsü üzerinden yapılır.