Dijital Asistan Geçmişini Silmek

Dijital asistanlar bilgi almak, hızlı hesaplamalar yapmak, yemek tarifleri almak, konum bulmak, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek ve çok daha fazlası için harika araçlardır. Aranızdaki güvenlik ve gizlilik bilinci, bu şık hizmetlerin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduğundan nefret edebilir. Google, Amazon, Apple ve Microsoft'tan tüm bu özel bilgileri almaya hazır olanlar doğru yere geldiler. Bugün, dijital asistanlarınıza söylediğiniz her şeyi nasıl sileceğinizi göstereceğiz.

Google Asistan'a söyledikleriniz nasıl silinir?

Herhangi bir tarayıcıdan Google Etkinlik sayfanıza gidin.

Sol taraftaki Etkinliği sil seçeneğine tıklayın.

Geçmişinizi silmek istediğiniz belirli bir süreyi seçebilirsiniz. Bunlar, Son saat, Son gün, Tüm zamanlar veya Özel aralığı içerir.

Asistan yazan kutuyu işaretleyin.

Sil'e basın.

Amazon Alexa dijital asistana söyledikleriniz nasıl silinir?

Alexa Ayarları sayfanıza gidin.

Gizlilik Ayarları sekmesine tıklayın.

Alexa Gizlilik altında, Ayarları Yönet yazan düğmeye basın.

Alexa Verilerini Yönetin'i seçin.

Akıllı Ev Geçmişini Yönet altında, burada yazan yeri tıklayın.

Akıllı Ev Cihazları Geçmişini Sil yazan düğmeye tıklayın.

Evet'i seçin.

Ayrıca Alexa dijital asistanına kayıtlarınızı silmesini de söyleyebilirsiniz!

Alexa uygulamasını açın.

Ayarlar menüsüne gidin.

Ayarları şeç.

Alexa Gizlilik'e basın.

Ses Geçmişini İncele'ye tıklayın.

Sesle silmeyi etkinleştir'i açın.

Dijital asistanınıza "Alexa, ses geçmişimi sil" deyin.

Ayrıca: Amazon Alexa hakkında bilmeniz gereken her şey

Microsoft’un Cortana dijital asistanına söyledikleriniz nasıl silinir?

Microsoft hesabınızın Gizlilik Panosuna gidin.

Aktivitem sekmesine tıklayın.

Ses'i seçin.

Etkinliği Temizle'ye basın.

Apple’ın Siri'sine söyledikleriniz nasıl silinir?

Diğer herhangi bir Apple işlemine benzer şekilde, Siri ses geçmişinizi silmek için kendi cihazlarından birine ihtiyacınız var. Ayrıca, Siri'yi kullanmak için bir Apple cihazına ihtiyacınız var. Kayıtlarınızı Siri dijital asistanından silmek isterseniz adımları izleyin:

iOS kullanarak ses kayıtlarını silin:

Ayarları aç.

Siri ve Arama'ya gidin.

Siri ve Dikte Geçmişi'ni seçin.

Siri ve Dikte Geçmişini Sil'e basın.

MacOS kullanarak ses kayıtlarını silin:

Sistem Tercihlerini açın.

Siri'ye gidin.

Siri ve Dikte Geçmişini Sil'e basın.

HomePod kullanarak ses kayıtlarını silin:

Ev uygulamasını açın.

HomePod Ayarlarına gidin.

HomePod Ayarlarına gidin. Siri Geçmişi'ni seçin.

Siri Geçmişini Sil'e basın.

Apple Watch kullanarak ses kayıtlarını silin:

Ayarları açın.

Siri'ye gidin.

Siri ve Dikte Geçmişi'ni seçin.

Siri ve Dikte Geçmişini Sil'e basın.

Apple TV kullanarak ses kayıtlarını silin:

Ayarları açın.

Genel'e gidin.

Siri Geçmişi'ni seçin.

Siri ve Dikte Geçmişini Sil'e basın.

Samsung’un Bixby dijital asistanına söyledikleriniz nasıl silinir?