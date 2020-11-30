Google Asistan, Google'ın bazı işleri daha hızlı halletmenize olanak tanıyan sanal yardımcısıdır. Parmağınızı ekrana birkaç kez dokundurarak işlemleri manuel olarak yerine getirmek yerine, bunları sesli komutları kullanarak halledebilirsiniz. Google Asistan akıllıdır ve Android ile çok iyi entegre edilmiştir. Telefonunuzun ekranına dokunmadan uygulamaları açmak, mesaj göndermek, arama yapmak, YouTube Müzik'te belirli bir şarkıyı çalmak, hava durumunu kontrol etmek ve daha birçok şey için kullanabilirsiniz.

Google Asistan Kurulumu (Android Telefon)

Elbette, Asistan yalnızca telefonlarda kullanılmaz. Asistanı akıllı hoparlörler, akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer birçok üründe de bulabilirsiniz. Google Assistant'ı Android akıllı telefonunuzda kullanmak için eğer kapalıysa etkinleştirmeniz gerekir. Ancak merak etmeyin işlem o kadar basit ki, bunu büyükanneniz bile yapabilir ve bir veya iki dakikadan fazla zaman almaz. İşte adımlar:

Asistanın nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili adım adım talimatlar:

Google uygulamasını başlatın.

Sağ alt köşedeki Daha Fazla seçeneğine dokunun.

Ayarlar> Google Asistan'a gidin.

Asistan sekmesine gidin.

En alttaki Telefon seçeneğine dokunun

Google Asistan seçeneğini etkinleştirin.

Hey Google seçeneğini etkinleştirin.

Artık Asistan açıldığına göre kullanma zamanı geldi. Asistanı "Ok, Google" veya "Hey, Google" diyerek ve ardından komutunuzu belirterek kullanabilirsiniz. Buna bir örnek "Hey, Google. AkıllıTelefon.com'u aç" demek gibidir.

Google Asistan'ın çalışması için bazı telefonların kilidinin açılması gerektiğini belirtelim. Bir komut söylerken ekran kapanırsa, Google Asistan bunu duyar ancak istenen görevi yerine getirmeden önce telefonun kilidini açmanızı isteyebilir. Güvenlik nedeniyle var olan can sıkıcı bir özelliktir.

Google Asistan'ı açmanın birkaç alternatif yöntemi vardır. Ana yol, cihazınızdaki ana sayfa düğmesini basılı tutmak ve Asistan'ın açılmasını beklemektir. Android 10'da hareketleri kullanıyorsanız ve / veya ana ekran düğmesi yoksa, sol veya sağ alttan yukarı kaydırmanız gerekir. Nokia ve LG gibi markaların bazı telefonlarında ayrıca özel bir Google Assistant düğmesi bulunur.

Asistan'la konuşmak yerine ona yazabileceğinizi de unutmayın. Dışarıda insanlar arasındayken insanların komutlarınızı duymasını istemiyorsanız kullanışlıdır. Bunu denemek için Assistant'ı çağırın, alttaki klavye simgesine dokunun ve isteğinizi yazın.