ABD'nin Federal İletişim Kurulu olan ve kararları dünyaya örnek teşkil eden FCC, geçen hafta uçak yolcularının uçakta telefonlarıyla sesli görüşme yapmalarına izin verecek bir öneriyi reddetti. Pilotlar ve Uçuş Görevlileri ilk etapta bu fikre "şiddetle karşı çıktılar". FCC bu anlamda 2013'te bazı Avrupa ülkelerinde alınan bir kural olan ve uçak içi aramaların 3000 metre üzerinde gerçekleşmesine izin veren plana baktı. Ancak özellikle sık sık uçan yolcuların yanlarındaki kişilerin telefonlarında yüksek sesle boşboğazlık etmelerinden rahatsız olacağını düşündükleri için bu fikre karşı çıktılar.

Uçakta Telefon Konuşmasına İzin Veren Yasa Görüşüldü

2017'de Başkan Donald Trump tarafından atanan FCC Başkanı Ajit Pai, teklifin onaylanmayacağını belirtti. Öneriyi kalıcı olarak masadan kaldırmanın uçakta sessizliğe değer veren insanlar için bir zafer olacağını açıkladı. Ayrıca uçakta cep telefonu kullanımının hala pilotların uçuş kontrolleri ve navigasyon için kullandıkları ekipmanlara müdahale edeceği düşünülüyor.

Bazı uçuş görevlileri ise insanlara uçakta telefon görüşmesi yapması izin verilirse uçağın boşaltılması gerektiğinde uçuş görevlisinin talimatlarını takip etmeyeceklerine dikkat çekti.

Bugün ticari bir uçakla uçarken arama yapamaz veya alamazsınız ancak Jet Blue gibi bazı havayolları yolculara kısa mesaj gönderip almaları için ücretsiz Wi-Fi sağlıyor. Ancak her iki tarafın da Wi-Fi üzerinden metin gönderen bir uygulama kullanması gerekiyor. Örnekler arasında iMessage, WhatsApp ve hatta Zengin İletişim Hizmeti (RCS) etkinleştirilmiş Android Mesajlar var.